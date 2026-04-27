L'Iran soumet aux États-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz

L'Iran, par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais, a présenté aux États-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la tension, tout en reportant les négociations sur le nucléaire à une date ultérieure, a rapporté dimanche 26 avril le site d'information américain Axios, citant un responsable américain et deux sources proches du dossier.

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Cette nouvelle proposition vise à sortir les négociations de l'impasse actuelle et à contourner les désaccords internes au sein de la direction iranienne concernant l'étendue des concessions nucléaires qu'elle est prête à faire, selon Axios.

Toutefois, la conclusion d'un tel accord laisserait au président américain Donald Trump peu de moyens de pression pour contraindre Téhéran à renoncer à ses stocks d'uranium enrichi et à suspendre l'enrichissement d'uranium, a-t-il ajouté.

Citant trois responsables américains, l'article a indiqué que M. Trump devrait tenir lundi une réunion sur l'Iran avec son équipe chargée de la sécurité nationale et de la politique étrangère.

Xinhua/VNA/CVN