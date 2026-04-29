Le Sénat américain rejette la motion limitant les pouvoirs de conflit de Trump concernant Cuba

Lors d'un vote de procédure, le Sénat américain a rejeté mardi 28 avril une motion proposée par les démocrates visant à limiter les pouvoirs de guerre du président Donald Trump, laquelle a pour objectif d'empêcher le président de lancer une action militaire contre Cuba sans autorisation du Congrès. Le Sénat contrôlé par les républicains a voté 51 contre 47 pour maintenir une objection soulevée par le sénateur Rick Scott contre la motion des démocrates visant à sortir la résolution de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Susan Collins et Rand Paul ont été les deux seuls républicains à voter en faveur de la résolution sur les pouvoirs de guerre menée par les démocrates. Le sénateur John Fetterman a été le seul démocrate à voter pour l'objection contre la résolution. La motion a été parrainée par Ruben Gallego, Tim Kaine et Adam Schiff. Depuis janvier, l'administration Trump a imposé une nouvelle série de restrictions pétrolières à Cuba et a répété à plusieurs reprises des menaces militaires. Selon des médias américains, l'administration envisage des efforts pour promouvoir un changement de régime à Cuba. Le 27 mars, M. Trump a proclamé "Cuba est la prochaine" lors d'un forum d'investissement à Miami, suggérant que la nation insulaire des Caraïbes est la prochaine cible de l'action militaire américaine après le Venezuela et l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN