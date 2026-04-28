Transformation économique : le Canada va créer son premier fonds souverain

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Ce fonds, baptisé "Canada Strong Fund" ou "Fond pour un Canada fort", bénéficiera d'une contribution fédérale initiale de 25 milliards de dollars canadiens (environ 18 milliards de dollars américains) afin "d'investir de manière stratégique, aux côtés du secteur privé, dans des projets et des entreprises canadiens qui dynamisent notre transformation économique", indique un communiqué publié sur le site officiel du Premier ministre. Cela inclut des projets dans les domaines de l'énergie propre et conventionnelle, des minéraux critiques, de l'agriculture et des infrastructures, précise le communiqué. Les rendements seront réinvestis pour faire croître le fonds et renforcer sa capacité au fil du temps, et le gouvernement lancera également un produit d'investissement de détail, précise le communiqué. Plus tôt dans le mois, M. Carney a appelé à une diversification économique dans le contexte des tensions commerciales avec les États-Unis, en présentant une stratégie axée sur l'attraction d'investissements mondiaux, l'harmonisation des réglementations commerciales interprovinciales au Canada et le doublement de la capacité du pays en matière d'énergie propre afin de réduire la volatilité externe.

Xinhua/VNA/CVN