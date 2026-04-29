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Accident ferroviaire en Indonésie : message de condoléances du Vietnam

À la suite du grave accident ferroviaire survenu le 27 avril à Bekasi, dans la capitale Jakarta, en Indonésie, qui a fait de nombreuses victimes, le 28 avril, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, a adressé un message de condoléances au président indonésien, Prabowo Subianto.

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À la suite du grave accident ferroviaire survenu le 27 avril 2026 à Bekasi, dans la capitale Jakarta, en Indonésie, qui a fait de nombreuses victimes, le 28 avril 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, a adressé un message de condoléances au président indonésien, Prabowo Subianto.

VNA/CVN

#Indonésie #Accident ferroviaire #condoléance #Tô Lâm

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