Accident ferroviaire en Indonésie : message de condoléances du Vietnam

À la suite du grave accident ferroviaire survenu le 27 avril à Bekasi, dans la capitale Jakarta, en Indonésie, qui a fait de nombreuses victimes, le 28 avril, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, a adressé un message de condoléances au président indonésien, Prabowo Subianto.