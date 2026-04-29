États-Unis : la police de Washington enquête sur deux fusillades

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La police métropolitaine de Washington a annoncé mardi 28 avril être en train d'enquêter sur deux fusillades distinctes survenues dans la capitale américaine. "Alerte : enquête sur une fusillade dans le bloc 400 de North Street, Nord-Ouest", a-t-elle indiqué dans un message publié sur X. Dans un autre message, elle a ajouté : "Alerte : enquête sur une fusillade dans le bloc 3300 de Mt. Pleasant Street, nord-ouest. Cet incident est distinct de celui survenu au bloc 400 North Street, nord-ouest". La police n'a fourni aucune information sur les victimes de ces deux fusillades.

Xinhua/VNA/CVN