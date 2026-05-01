Pétrole : l’APPO réaffirme son soutien à l’OPEP et appelle à la cohésion des producteurs

Le Secrétariat de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) a exprimé, jeudi 30 avril, son "soutien et sa solidarité" à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), appelant ses États membres à renforcer leur engagement en faveur de la stabilité du marché pétrolier international.

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Dans un communiqué, l’APPO indique avoir examiné la situation pétrolière mondiale, "marquée par de fortes incertitudes géopolitiques, des transformations structurelles du secteur énergétique et leur impact sur les économies des pays membres". L’organisation africaine reconnaît le rôle "majeur" de l’OPEP dans la stabilisation du marché mondial du pétrole et dans la promotion d’un dialogue responsable entre producteurs, tout en saluant son engagement en faveur de la stabilité des marchés et de l’investissement à long terme dans toutes les sources d’énergie. L’APPO appelle ainsi ses pays membres également membres de l’OPEP à maintenir leur "confiance, solidarité et engagement actif" envers l’organisation, estimant que cette participation constitue un facteur de cohésion et de prévisibilité pour le marché pétrolier mondial.

APS/VNA/CVN