Les Bourses d'Europe en ordre dispersé en pleine saison des résultats

Les Bourses d'Europe ont commencé la séance de mercredi 29 avril en ordre dispersé, répercutant chacune à sa façon l'annonce des résultats trimestriels des grosses capitalisations en attendant la réunion jeudi 30 avril de la Banque centrale européenne (BCE).

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Les Bourses d'Europe ont commencé la séance de mercredi 29 avrilen ordre dispersé, répercutant chacune à sa façon l'annonce des résultats trimestriels des grosses capitalisations en attendant la réunion jeudi 30 avril de la Banque centrale européenne (BCE). Dans les premières minutes d'échanges, Paris reculait (-0,10%), tiraillé entre les bons résultats de TotalEnergies et la contre-performance d'Airbus. Francfort progressait (+0,21%) après l'annonce d'une bonne performance d'Adidas et de la Deutsche Bank, et malgré Mercedes-Benz. Londres reculait (-0,33%) et Milan était à l'équilibre (-0,03%).

AFP/VNA/CVN