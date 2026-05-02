Parlement arabe : félicitations à l'Algérien Fateh Boutbig, nouveau président du PAP

Le président du Parlement arabe, Mohamed Ahmed Alyammahi, a adressé ses félicitations à Fateh Boutbig, membre du Conseil de la nation, à l'occasion de son élection à la présidence du Parlement panafricain (PAP) pour la législature 2026-2029, qualifiant cette victoire d'" acquis important " pour la diplomatie parlementaire arabe, indique vendredi 1 er mai un communiqué du Conseil de la nation.

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Le président du Parlement arabe a affirmé que l'élection de M. Boutbig à la tête du Parlement panafricain constitue "un acquis important pour la diplomatie parlementaire arabe et renforce sa présence active et influente au sein de la plus importante instance parlementaire africaine, ce qui est à même de soutenir le processus de l'action arabo-africaine commune". Il s'est dit "confiant que les relations entre le Parlement arabe et le PAP connaîtront davantage de développement durant le mandat de M. Fateh Boutbig, notamment au regard des défis complexes auxquels sont confrontés les pays arabes et africains, et partant de la conviction ferme du Parlement arabe que les pays africains sont la véritable profondeur stratégique des pays arabes, outre les liens civilisationnels, culturels et historiques étroits qui unissent les peuples arabes et africains". Le président du Parlement arabe a conclu son message de félicitations en adressant ses voeux sincères de succès à M. Boutbig, dans l'accomplissement de ses missions, "afin de réaliser les aspirations des peuples du continent africain et de renforcer le processus d'intégration et de coopération arabo-africaine", selon la même source.

APS/VNA/CVN