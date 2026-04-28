Le président irakien nomme Ali al-Zaïdi Premier ministre afin de former un nouveau gouvernement

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Selon l'Agence de presse irakienne (INA), M. Amedi a confié ce mandat à M. al-Zaïdi après sa nomination par le Cadre de coordination, une alliance de partis chiites qui constitue le principal bloc parlementaire du pays. "Conformément à nos responsabilités constitutionnelles, nous avons chargé le candidat du plus grand bloc parlementaire, Ali al-Zaïdi, de former le nouveau gouvernement", a déclaré M. Amedi sur X. Ali al-Zaïdi est une personnalité de premier plan dont la carrière a couvert les secteurs de la finance, de l'enseignement et des médias. Il est actuellement président du conseil d'administration de la National Holding Company. En janvier, le Cadre de coordination avait proposé comme candidat l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki à ce poste. Le président américain Donald Trump avait cependant critiqué cette décision, avertissant que Washington "n'aiderait plus l'Irak". M. al-Maliki avait décrit ces propos comme une ingérence flagrante et une violation de la souveraineté irakienne.

Xinhua/VNA/CVN