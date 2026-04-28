L'Iran condamne l'arraisonnement en haute mer par les États-Unis de navires transportant du pétrole

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"Il s'agit d'une légalisation pure et simple de la piraterie et du vol à main armée en haute mer. Bienvenue au retour des pirates ! Sauf que désormais, ils opèrent avec des mandats officiels, naviguent sous pavillon officiel et qualifient leurs pillages 'd'action de maintien de l'ordre'", a-t-il déclaré sur la plateforme de réseaux sociaux X. Le porte-parole a ajouté que les États-Unis devaient être tenus pleinement responsables de ce "comportement manifestement illégal, qui porte atteinte au droit international et au libre-échange international, et menace les principes fondamentaux de la sécurité maritime". Le 24 avril, Jeanine Pirro, procureure fédérale du district de Columbia, avait pour sa part annoncé sur X que les forces américaines avaient intercepté deux pétroliers transportant chacun environ 1,9 million de barils de pétrole iranien dans l'océan Indien, en vertu de mandats de saisie.

Xinhua/VNA/CVN