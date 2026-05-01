Le FMI salue la performance et la résilience de l'économie ivoirienne

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À l'issue d'une rencontre à Abidjan avec le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, Mme Verdier s'est félicitée d'un taux de croissance ayant atteint 6,5% en 2025, ainsi que d'un déficit budgétaire maîtrisé à 3%, conformément aux critères de convergence fixés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Elle a également salué la progression des recettes fiscales, qui se sont établies à près de 15% du PIB à fin 2025. "Au terme de la revue des objectifs et des critères, tant quantitatifs que structurels, notre mission conclut que le Programme économique et financier de la Côte d'Ivoire s'achève avec succès", a déclaré Mme Verdier. En avril 2026, la Côte d'Ivoire et le FMI ont entamé la sixième revue de leur programme économique et financier couvrant la période 2023-2026. D'un montant total de plus de 3,5 milliards de dollars, ce programme vise notamment à renforcer la résilience face au changement climatique et à accompagner le pays vers un statut de revenu intermédiaire supérieur.

Xinhua/VNA/CVN