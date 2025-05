Dông Thap Muoi : un demi-siècle de métamorphose

Photo : VNA/CVN

Dông Tháp Muoi (Plaine des Joncs), vaste zone humide du delta du Mékong s’étendant sur environ 690.000 ha, à cheval sur les provinces de Long An, Tiên Giang et Dông Thap, dont plus de la moitié se situe dans la province de Long An, témoigne d’une transformation spectaculaire.

Autrefois marécageuse et fortement touchée par l’acidité des sols - au point d’être jugée irrécupérable par des experts étrangers -, cette contrée aride a connu une véritable renaissance en près de cinquante ans. Des décisions politiques judicieuses et audacieuses, tant au niveau central que local, ont permis une métamorphose radicale de ce territoire longtemps délaissé.

Le chef-lieu de Kiên Tuong, cœur battant de la région Dông Thap Muoi, jouit d’une position stratégique au carrefour de l’agriculture, du tourisme et de l’économie frontalière de la province. Portée par des investissements multidimensionnels et les efforts conjugués des autorités et de la population, Kiên Tuong, à l’instar des districts environnants de cette région, arbore un visage nouveau près d’un demi-siècle après la libération du Sud et la réunification nationale.

Priorité à l’humain

Photo : VNA/CVN

L’Hôpital général de la région Dông Thap Muoi, doté d’une capacité de 500 lits et répondant aux standards de la catégorie II, s’étend sur un vaste complexe de 5 ha, fruit d’un investissement de plus de 561 milliards de dôngs.

Dans sa phase actuelle, l’établissement a achevé et mis en service 250 lits. Un effort financier conséquent, avoisinant les 54 milliards de dôngs, a permis l’acquisition d’un éventail moderne d’appareils, d’équipements et de dispositifs médicaux. Bien que pourvu de dix appareils d’hémodialyse, l’hôpital peine encore à satisfaire les besoins croissants des patients de la région. L’acquisition de dix unités supplémentaires est programmée pour la fin de l’année.

Son entrée en activité contribue significativement au renforcement des ressources sanitaires de la province. Long An compte désormais quatre hôpitaux de catégorie II, stratégiquement répartis entre le centre-ville de Tân An, les districts de Duc Hòa et de Cân Giuôc, et la zone Dông Thap Muoi. Cette distribution géographique favorise une amélioration notable de la qualité des soins dans les zones rurales, isolées et reculées.

Au sein de l’établissement, les habitants des districts et des villes de la région bénéficient d’un accès à des services médicaux de haute technicité. Cette avancée permet de surmonter les obstacles dans la prise en charge d’urgences vitales nécessitant une intervention rapide, respectant la fameuse “heure d’or”.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à ses missions principales, l’établissement s’engage dans des actions de coopération internationale, apportant un soutien précieux en matière de soins de santé aux populations cambodgiennes des régions frontalières de Long An.

Trois années après sa création et sa mise en service, l’hôpital fonctionne à pleine capacité. Le nombre de patients hospitalisés a progressé de 20 à 30% par rapport à l’ancien site. Actuellement, l’hôpital emploie 201 personnes, dont 29 cadres ayant suivi une formation postuniversitaire, 109 diplômés universitaires et 111 employés sous contrat.

Selon son directeur Chung Van Kiêu, la majorité des patients accueillis sont confrontés à des difficultés financières et recourent à l’assurance maladie. Conscients de leur rôle et de leur mission, l’ensemble du personnel médical mobilise toutes ses compétences et ressources, en utilisant au mieux les équipements disponibles pour le diagnostic et le traitement des patients.

Prochainement, l’hôpital prévoit de nouer des partenariats avec plusieurs établissements hospitaliers de Hô Chi Minh-Ville afin de déployer des techniques spécialisées de niveau supérieur et de solliciter le soutien de médecins spécialistes en fonction des besoins des patients.

Éducation, pilier d’un avenir prometteur

Photo : VNA/CVN

Outre les soins de santé, l’enseignement de haut niveau pour l’ensemble de la région fait l’objet d’une attention particulière. Le lycée Thiên Hô Duong, situé dans le chef-lieu de Kiên Tuong, a vu le jour grâce à un partenariat public-privé innovant, selon une formule “clé en main ”, représentant un investissement total de 132 milliards de dôngs.

Après plus de deux années d’existence, l’établissement remplit avec succès sa mission de développement axé sur la qualité, répondant aux besoins éducatifs des élèves de la région. Son proviseur, Bùi Xuân Lôc, fait savoir que chaque salle de classe est équipée d’un téléviseur intelligent et d’un ordinateur connecté à Internet, favorisant de nouvelles méthodes d’enseignement, notamment le programme éducatif général de 2018, qui dynamise et optimise l’apprentissage.

L’intégration accrue des technologies de l’information dans l’enseignement requiert des enseignants un perfectionnement constant dans ce domaine, allégeant ainsi les pratiques pédagogiques traditionnelles. L’existence de classes à haut potentiel exige également une mise à niveau continue des connaissances de la part du corps professoral.

“Les résultats probants de notre approche pédagogique se sont manifestés lors de l’année scolaire 2022-2023 : 100% de réussite au baccalauréat et 80% d’admission dans des universités et collèges, dont certains établissements de renom. Nous nous efforçons de maintenir ces excellents résultats cette année, qui marque la première promotion de nos classes à haut potentiel”, précise-t-il.

D’après lui, une difficulté subsiste : l’absence de résidence étudiante. L’éloignement géographique rend ce besoin criant, particulièrement pour les élèves venant de districts tels que Vinh Hung et Tân Hung. La construction d’un internat est envisagée pour la période 2025-2030.

Métamorphose des campagnes frontalières

Photo : VNA/CVN

Considéré comme le cœur de Dông Thap Muoi, le chef-lieu de Kiên Tuong illustre de manière éloquente l'esprit de solidarité et la force de résilience de cette région. En 2020, il a été reconnu pour l'achèvement de son programme de Nouvelle ruralité. Cette contrée, autrefois marquée par les difficultés et les labeurs, est désormais un “point brillant” de la province de Long An.

La commune de Thanh Tri, l’une des deux municipalités frontalières de Kiên Tuong, figure parmi les pionnières de cette démarche de modernisation rurale.

Une visite à ce lieu permet de saisir l’ampleur des mutations qui s’opèrent sur cette terre de frontière. Plus de 98% des rizières bénéficient d’une irrigation maîtrisée. Durant la saison des récoltes, les moissonneuses-batteuses sillonnent les champs. L’intégralité des voies communales et des hameaux est asphaltée ou bétonnée. Plus de 99% des foyers jouissent d’une alimentation électrique sécurisée. Tous les établissements scolaires répondent aux normes minimales d’infrastructure, et la totalité atteint le premier niveau de standard en matière d’équipements.

Trân Tôn Quyên, du hameau 1, chef-lieu de Thanh Tri, témoigne d’une transformation radicale : “Impensable, à l’ère du labour au buffle, d’imaginer les semailles et les traitements mécanisés des rizières, ou l’accès des véhicules jusqu’aux parcelles. L’ancienne piste devant chez moi, noyée sous la végétation, a cédé la place à une artère asphaltée et éclairée. Dès lors, céder une parcelle pour l’élargissement des voies fut une évidence, car nous en sommes les premiers bénéficiaires”, partage-t-il.

Conformément à la feuille de route établie, les communes de Thanh Tri et de Binh Hiêp devraient achever cette année la phase supérieure du programme de Nouvelle ruralité. Cet objectif majeur requiert une détermination et une adhésion unanime des autorités et des citoyens de ces deux municipalités. Truong Van Thanh, président du Comité populaire de la commune de Binh Hiêp, informe que le succès de la mise en œuvre du programme a engendré de nombreux changements positifs : augmentation des revenus, amélioration constante du niveau de vie de la population, investissements et modernisation des infrastructures socio-économiques.

Dans sa progression vers une Nouvelle ruralité de niveau supérieur, la commune de Binh Hiêp met un accent particulier sur la mobilisation populaire, cultivant l’esprit d’autonomie et de résilience. Parallèlement, les autorités locales continuent de solliciter les échelons supérieurs concernant les difficultés et obstacles rencontrés, afin de trouver rapidement des solutions.

Son président du Comité populaire, Nguyên Van Vu, déclare que dans les temps à venir, avec le soutien des différentes instances, les autorités et les habitants de Kiên Tuong s’efforceront de surmonter les défis, en adhérant au principe constant de “l’État et le peuple agissant de concert”. Ils poursuivront une feuille de route raisonnable et solide, sans imposer une mobilisation excessive aux citoyens dans le cadre du programme d’édification de la Nouvelle ruralité. Ce dernier est intrinsèquement lié à la mise en œuvre efficace de la restructuration du secteur agricole et au développement d’une économie rurale performante et durable.

Joie sur les terres de Dông Thap Muoi

Photo : VNA/CVN

La région Dông Thap Muoi, autrefois caractérisée par d’immenses rizières à perte de vue, voit désormais diverses cultures s’enraciner, apportant une "moisson d’or" aux habitants.

Trân Van Chin, habitant du hameau de Truong Công Y, commune de Tân Lâp, district de Tân Thạnh, évoque avec enthousiasme son verger de durians : “Mon exploitation s’étend sur 7 ha, dont 3 sont actuellement en production. Les arbres se développent de manière uniforme et la qualité des fruits n’a rien à envier aux durians des provinces de Tiên Giang ou de Bên Tre”.

Pour sa part, Dô Van Doàn, propriétaire d’une exploitation de durians de 3 ha et d’une autre de jacquiers de 1,5 ha dans la commune de Binh Hiêp, chef-lieu de Kiên Tuong, explique : “Les agriculteurs ont naturellement tendance à rechercher les cultures les plus adaptées et les plus rentables pour leurs terres. Après plusieurs années de riziculture où les bonnes récoltes rimaient avec la chute des prix, j’ai pris la décision de me tourner vers d’autres productions”.

Aujourd’hui, son jardin de durians, âgé de cinq ans, s’apprête à produire ses premiers fruits. La culture y est pratiquée selon les techniques transmises par la coopérative Tân Phu (province de Bên Tre), une entité spécialisée dans la production de durians, bénéficiant d’un code de zone de culture et de la certification GlobalGAP (Bonnes pratiques agricoles mondiales).

Pour M. Doàn, le choix est clair : “L’essor des durians de Tân Phu pour l’export a créé une dynamique. En y participant avec d’autres producteurs, nous gagnons en expertise écologique et en stabilité commerciale”.

Lâm Hanh - Huong Linh/CVN