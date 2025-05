Le bouddhisme accompagne le développement national

>> Vesak 2025 : Hô Chi Minh-Ville se prépare à accueillir un événement mondial

>> Vesak 2025 : 1.200 délégués internationaux attendus au Vietnam

>> Vesak des Nations unies 2025 : des célébrations sacrées et remarquables

>> Journée du Vesak au Vietnam : message de paix et de compassion

>> La fête de Vesak : promouvoir l'esprit du bouddhisme vietnamien

Pourriez-vous nous parler des contributions remarquables de l'Église bouddhique du Vietnam (EBV) dans l'œuvre d'édification et de défense nationales ?

La devise de l’EBV est "Dharma - Nation - Socialisme". Ainsi, pendant la pandémie de COVID-19, nous avons uni nos efforts avec le Parti, l’État et le peuple pour la surmonter, en apportant une aide matérielle faite d’appareils à oxygène, de respirateurs et d’équipements médicaux ainsi que de cadeaux et repas pendant la période de quarantaine.

Photo : Phuong Mai/CVN

De plus, l’EBV a organisé avec succès trois Journées du Vesak des Nations unies, respectivement en 2008, en 2014 et en 2019. Ces événements ont permis aux participants étrangers de voir la solidarité et l’harmonie entre les différentes religions au Vietnam, ainsi qu’entre religieux et laïques, preuve de la politique conséquente du Parti et de l’État concernant le respect de la liberté de croyance et de religion, un droit humain fondamental.

Photos : VNA/CVN

Ces célébrations du Vesak ont également servi de passerelle pour échanger avec la communauté internationale sur la bouddhologie ainsi que sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs de développement des Nations unies, dont le Vietnam est un membre actif, proactif et responsable.

Quel est le rôle de l'EBV dans le maintien et la promotion du grand bloc d'union nationale ?

Dans la doctrine bouddhiste, les enseignements de Bouddha sont très clairs. Il a appris à ses adeptes, ainsi qu’à nous tous, que nous devons nous aimer les uns les autres et vivre en harmonie, comme l’eau se mêle au lait.

Photo : VNA/CVN

Le 7 novembre 1981, 165 délégués représentant neuf différentes organisations, associations et sectes bouddhistes du pays se réunirent pour leur premier congrès à la pagode Quan Su à Hanoï, d’où la création de l’EBV définie dans la charte fondatrice comme la seule organisation religieuse nationale. Ce congrès adopta aussi un programme d’action pour le Sangha bouddhiste du Vietnam visant à agir pour promouvoir le Dharma et œuvrer pour la solidarité nationale et l’harmonie entre sectes et entre religieux et laïques.

L’EBV joue un rôle essentiel dans la consolidation du bloc de grande union nationale, un objectif clé pour le développement du pays. En tant que membre fiable du Front de la Patrie du Vietnam, elle contribue activement à rassembler toutes les couches de la société, en particulier par la promotion de la solidarité entre les différentes communautés religieuses et ethniques.

Sur le plan idéologique, le bouddhisme vietnamien s’appuie sur des valeurs fondamentales telles que la compassion, la paix et la responsabilité, qui favorisent l’harmonie sociale et la cohésion nationale. Les enseignements de Bouddha, notamment l’engagement à servir les êtres humains ("Servir les êtres sensibles, c’est faire des offrandes aux Bouddhas"), renforcent la volonté d’agir pour le bien commun et s’alignent sur les politiques et objectifs du Parti et de l’État vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Quelles activités humanitaires, caritatives et de bien-être social l'EBV a-t-elle menées ces derniers temps ?

Dès sa fondation, l’EBV a chargé un comité de ses programmes caritatifs et sociaux, en faveur autant des fidèles que de la population dans son ensemble. Elle considère la charité humanitaire et le bien-être social comme une tâche essentielle du bouddhisme national.

Récemment, le Sangha bouddhiste du Vietnam a accompli de nombreuses actions, dont l’ouverture de cliniques caritatives de soins généraux, où les pauvres bénéficient de soins et de médicaments gratuits.

Nous nous intéressons également aux personnes âgées sans ressources. L’EBV s’est engagée aux côtés de l’État pour venir en aide aux familles méritantes en difficulté et soutenir les enfants orphelins ainsi que les personnes handicapées.

En outre, elle a accordé des assistances humanitaires et financières aux victimes de l’agent orange/dioxine.

Lors des dernières tempêtes et inondations, les bouddhistes ont toujours contribué aux efforts communs du pays pour soulager les populations sinistrées, suivant le mot d’ordre des dirigeants du Parti et de l’État : "Ne laisser personne de côté".

Le pays fête aujourd'hui le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, que pensez-vous du rôle et des contributions des bouddhistes vietnamiens dans la lutte pour la libération nationale ?

Comme nous le savons, durant les deux guerres d’Indochine et du Vietnam, de nombreuses pagodes ont servi de bases de résistance.

Un grand nombre de bonzes ont même participé directement à la lutte, aux côtés du peuple, pour la défense de la Patrie, d’où une expression bien connue de l’époque : "Ôter l’habit monastique bouddhique pour revêtir l’uniforme militaire".

Lors de la guerre du Vietnam (1954-1975), de nombreuses nonnes bouddhistes, originaires pour la plupart de la province septentrionale de Thái Bình, ont rejoint le mouvement des jeunes volontaires.

Actuellement, les adeptes du bouddhisme unissent toujours leurs efforts avec le pays et la population pour édifier un Vietnam fort, prospère et durable, avançant fermement vers une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation.

Propos recueillis par Hoàng Phuong/CVN