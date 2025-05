Le Festival du pho célèbre une icône culinaire nationale

Ayant pour thème “L’essence du pho vietnamien : un patrimoine à l’ère numérique”, le Festival du pho 2025 a réuni, du 18 au 20 avril dans la Citadelle impériale de Thang Long-Hanoï, des marques de pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) de tout le pays. Chaque stand a proposé sa propre quintessence : des bouillons relevés du Nord-Ouest aux recettes classiques de Nam Dinh (Nord) ou de la capitale, en passant par les saveurs vibrantes du Centre et du Sud.

Les gastronomes sont partis en voyage à travers ce célèbre plat d’une région à l’autre, chaque stand présentant ses propres ingrédients, techniques de cuisson et histoires derrière la recette. Ensemble, les cuisiniers dressaient un portrait diversifié de l’évolution de ce mets emblématique, tout en préservant sa saveur authentique.

Photo : AT/CVN

Plus qu’une célébration culinaire, ce festival incarnait l’ambition du Vietnam de faire du pho un ambassadeur culturel mondial et de mobiliser le soutien international autour de sa candidature à l’inscription par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Au-delà de la dégustation, les visiteurs ont assisté à des démonstrations de cuisson et de friture de quây (bâtonnets de pâte). Chaque étape leur a été expliquée, du choix des ingrédients à la préparation des nouilles, en passant par la préparation du bouillon, le dressage et le service.

Présent lors du festival, le stand du village de Vân Cù, province de Nam Dinh, a attiré un grand nombre de visiteurs. “Chaque restaurant regorge de recettes secrètes et accueille un nombre de convives aux goûts variés. À Nam Dinh, certains villages, comme Vân Cù et Giao Cù, sont spécialisés dans la préparation de ce plat. Nombre d’habitants perpétuent cet artisanat de génération en génération et le diffusent partout”, a expliqué M. Manh, un cuisinier de Vân Cù.

Photo : Dang Huê/CVN

L’artisane Lê Thi Thiêt, présidente de l’Association de la culture culinaire de Nam Dinh, était également occupée à servir les convives. “Nous présentons le célèbre pho à la Nam Dinh. Tous les ingrédients sont soigneusement conservés et cuisinés pour garantir une saveur optimale à nos clients. Le festival est une occasion précieuse de faire découvrir et de promouvoir la quintessence de ce patrimoine culinaire, un plat qui a conquis le cœur des touristes locaux et internationaux”, a-t-elle déclaré.

Au stand Pho Thin Bo Hô, Bùi Chi Thành, propriétaire de la troisième génération du restaurant, a confié : “La recette hanoïenne est reconnue pour son goût délicat, fruit des techniques de cuisson traditionnelles et des habitudes culinaires locales. Bien que d’autres régions proposent aussi leurs propres versions, c’est à Hanoï que cette spécialité a acquis une renommée internationale. En participant à ce festival, nous espérons promouvoir et faire découvrir la quintessence de la cuisine hanoïenne à un large public, notamment aux touristes”.

Photo : Thuy Hà/CVN

Outre Pho Thin Bo Hô et Pho Nam Dinh, réputés depuis des décennies pour leurs soupes de nouilles à la viande de bœuf, Pho Dông Kinh, une toute nouvelle marque s’apprête à être lancée dans les prochains mois.

“Nous sommes un groupe de cinq chefs et artisans. Après de longues discussions et préparations, nous avons décidé de présenter notre version au poulet, cuisinée de manière traditionnelle, comme le faisaient nos ancêtres”, a fait savoir Nguyên Thi Anh, artisane et vice-présidente de l’Association des chefs professionnels de Hanoï.

“Évoquant le patrimoine de l’ancienne Hanoï, Pho Dông Kinh reflète un lien profond avec les recettes traditionnelles du célèbre plat. Le nom rend hommage à Dông Kinh - ancienne capitale culturelle - croisement de civilisations et de mémoire. Ici, l’âme de la cuisine ancestrale rencontre l’écho de l’histoire. Notre plat préserve et favorise la saveur traditionnelle. Le bouillon est à base de poule ou de poulet, donc il est pur, savoureux et authentique”, a partagé Dinh Hùng, cuisinier du restaurant Dông Kinh.

Photo : Thuy Hà/CVN

Lors du festival, les visiteurs ont pu savourer divers autres types de pho, comme le pho au maïs de la province septentrionale de Hà Giang, celui au canard rôti de Lang Son (Nord), aux foies brûlés de Bac Ninh (Nord) et celui aux fleurs d’artichaut de Dà Lat (Centre).

En découvrant le festival pour la première fois, Van Duc, domicilié dans l’arrondissement de Hoàng Mai, Hanoï, a salué la diversité des stands, chaque coin avec son propre arôme parfumé de saumon, de cannelle, de sauce de poisson... Après avoir essayé la version au maïs, celle à l’artichaut et la spécialité de Nam Dinh, il a estimé que la recette à l’artichaut était la plus attrayante.

Bùi Thi Quy et et sa famille ont beaucoup apprécié leur repas spécial. “Nous arrivons tôt et visitons tous les stands avant de choisir le restaurant Vân Cù. Nous pouvons y voir un chef préparer notre +pho+ et savourer un excellent dîner dans la Citadelle impériale de Thang Long-Hanoï, une occasion rare que nous n’aurons peut-être plus à l’avenir”, a raconté Mme Quy.

Photo : Huê Dang/CVN

De nombreux amis internationaux étaient également ravis de déguster leur pho en plein air, avec musique et spectacles. “Je suis arrivé au festival par hasard et j’ai vraiment eu de la chance de goûter au +pho+ de cette façon”, a exprimé l’Américain John Sullivan. Et de poursuivre : “J’ai visité de nombreux stands et j’ai opté pour la soupe de nouilles à la viande de poulet, c’était vraiment bon !”

Présent à l’événement grâce à la suggestion d’un guide touristique, Sébastien, un touriste français, a été impressionné par l’atmosphère extrêmement dynamique du festival. “Tout est parfait. J’ai essayé la version au bœuf, c’était délicieux”, a-t-il dit, ajoutant qu’il continuerait à savourer ce plat dans les jours suivants au Vietnam.

Suivant les traces des Hanoïens et des expatriés vietnamiens, le pho s’est répandu dans le monde entier et est devenu une véritable marque de fabrique de la cuisine vietnamienne. Partout où il y a des Vietnamiens, il y a de ce mets. Des restaurants ont ouvert dans toutes les villes du monde. Malgré des conditions culinaires différentes, les restaurants conservent les caractéristiques fondamentales du pho vietnamien.

Photo : Thuy Hà/CVN

De retour au pays natal pour participer au festival cette année, Dào Thu Hai, propriétaire de la chaîne de restaurants Hanoï Station à Bruxelles, en Belgique, et créatrice du projet “We Love Pho” - une initiative ambitieuse visant à faire rayonner ce plat vietnamien à l’échelle mondiale - a informé : “Le Vietnam compte de nombreux mets mondialement connus, mais j’ai choisi le +pho+ comme plat phare pour mon restaurant. Lorsqu’on parle de ce plat, les amis internationaux pensent immédiatement à mon pays natal”. Elle a ajouté qu’il était un véritable symbole de la cuisine vietnamienne, simple en apparence, mais très sophistiqué et élégant.

“On le trouve partout dans le monde où vivent des communautés vietnamiennes. Bien plus qu’un simple plat traditionnel, le +pho+ est devenu un symbole culturel, un lien qui unit la communauté vietnamienne et attire l’attention des gourmets du monde entier”, a remarqué Bùi Diêu Quynh, une Vietnamienne résidant en Allemagne.

Photo : AT/CVN

Dans le cadre de l’événement, habitants et touristes pouvaient également visiter l’exposition “Histoire du pho”, qui retraçait l’évolution de la gastronomie vietnamienne à travers les différentes périodes historiques.

Les visiteurs ont découvert l’évolution du plat, des anciens stands de rues et restaurants de l’époque des subventions aux marques de pho de renommée mondiale. Un espace dédié au thé au lotus de Hanoï et un débit de bière à l’ancienne étaient également proposés, recréant ainsi la culture culinaire de la capitale.

Photo : Thuy Hà/CVN

Parmi les points forts du festivals, l’application de la technologie dans l’organisation d’activités s’est invitée avec le lancement de pho AI - un assistant chatbot intelligent. Cet outil permettait aux visiteurs de rechercher des informations, de suivre les horaires, d’interagir avec le contenu du programme et, en même temps, de contribuer à optimiser l’organisation de l’événement dans le contexte de la transformation numérique.

La statue du “vendeur du pho de rue de Hanoï” était sans conteste l’une des images les plus impressionnantes de la fête 2025, symbolisant l’ensemble du processus de développement du patrimoine culturel de cette spécialité.

La statue s’inspirait directement de la sculpture originale Pho ganh du peintre Thê Son et du sculpteur Trân Quôc Thinh installée dans la rue gastronomique Duy Tân à Hanoï. D’environ 1,75 m de haut, elle est faite de matériau composite, reproduisant l’image d’un vendeur ambulant de pho au début du XXe siècle dans les rues de Hanoï. Il porte une palanche traditionnelle à l’épaule, un pot de bouillon fumant d’un côté et une boîte en bois contenant les ingrédients de l’autre.

Début septembre 2007, le mot pho a été officiellement intégré dans le Shorter Oxford English Dictionary, publié au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette reconnaissance a fait du pho un nom à part entière dans ce prestigieux dictionnaire en anglais et a contribué à promouvoir la cuisine vietnamienne sur la scène culinaire internationale.

En août 2024, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement inscrit le pho Nam Dinh et le pho Hanoï sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Parallèlement, la capitale a été sollicitée pour coordonner avec Nam Dinh et d’autres provinces un projet visant à développer la culture du pho et à obtenir sa reconnaissance par l’UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Thuy Hà/CVN