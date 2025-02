Dông Thap accélère la transformation numérique dans l’agriculture

La province de Dông Thap (Sud), s’engage résolument dans la transformation numérique de l’agriculture pour améliorer la gestion et la productivité dans ses douze districts et sa ville.

L'investissement, qui repose sur un budget de plus de 20 milliards de dôngs alloué par le budget provincial, est un projet majeur s’étalant sur une période de trois ans (2023-2025) et est supervisé par le Service provincial de l’agriculture et du développement rural. Il s’inscrit dans une stratégie plus large visant à orienter la province vers une agriculture verte, durable et technologiquement avancée.

Lors des conférences sur la transformation numérique organisées dans la province, Nguyên Thiên Nghia, président du Comité populaire de Dông Thap et chef du comité de pilotage de la transformation numérique, a souligné l’importance d’une gouvernance numérique et de l’intégration de l’économie et de la société numériques. Il a insisté sur la nécessité pour les organismes compétents de se montrer déterminés et d’accélérer la mise en œuvre des projets recommandés par le gouvernement, en particulier dans les secteurs clés tels que l’agriculture, la santé et l’éducation.

Dans le domaine agricole, Dông Thap investira dans un système d’appareils Internet des objets (IoT) pour surveiller et collecter des données agricoles, météorologiques, hydrologiques, ainsi que des informations sur les ravageurs et les maladies. Cette technologie vise à numériser les processus agricoles, améliorer la productivité des cultivateurs et optimiser l’efficacité de la gestion de l’État dans le secteur agricole à travers la province. Le projet comprendra également le déploiement de divers dispositifs de surveillance, notamment des systèmes intelligents de surveillance des insectes (23 systèmes), des stations d’alerte aux inondations (36 stations), des caméras pour suivre le cycle de croissance des plantes (36 systèmes), ainsi que des points de mesure automatique de la température et de l'humidité du sol (100 points).

De plus, la province a lancé une plateforme de données numériques agricoles, qui permettra d’intégrer et de centraliser les informations pour une gestion précise et stricte du secteur agricole. Ces initiatives visent à soutenir une agriculture plus intelligente, plus durable et mieux gérée, tout en assurant une meilleure réactivité face aux défis environnementaux et sanitaires.

Favoriser la transformation numérique

La province de Dông Thap, en pleine transformation numérique, met à disposition des données agricoles via la plateforme Vdapes, accessible à l’adresse suivante : https://vdapes.com. Cette plateforme regroupe six domaines clés de l'agriculture : la culture et la protection des plantes, le bétail, la santé vétérinaire, les produits aquatiques, le développement rural, l’irrigation et la sylviculture. Elle offre des rapports visuels périodiques et gère une multitude de données cruciales telles que les zones de culture, les certifications VietGap, et des informations liées à l'aquaculture, à l’irrigation et à la qualité de l’eau.

Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent suivre l’évolution de divers paramètres environnementaux, tels que le niveau d’eau et la salinité, grâce à des systèmes de surveillance intelligents. Vdapes permet également l'intégration des données provenant du secteur des ressources naturelles et de l’environnement pour aider à anticiper les impacts environnementaux, comme ceux concernant le sol, l’air et l’eau, contribuant ainsi à une gestion plus efficace de la production agricole.

Lors de l'atelier intitulé "Développer l'économie numérique dans la transformation numérique de la province de Dông Thap", Nguyên Lâm Thanh Thuy, directrice du Service provincial de l'information et des communications, a souligné que la transformation numérique est devenue une exigence essentielle pour le développement durable, surtout dans le contexte de la révolution industrielle 4.0. Elle a précisé que l’économie numérique, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), représente un axe stratégique pour la province agricole de Dông Thap, qui n'avait pas initialement un grand avantage dans ce secteur.

Pour accompagner cette transition, la province met un accent particulier sur la sensibilisation à la transformation numérique, notamment à travers les médias, des concours de transformation numérique, et des activités communautaires. Elle œuvre aussi pour l'amélioration des compétences numériques de la population locale, avec 67% des habitants déjà formés aux compétences numériques de base telles que l’utilisation de l’Internet, des réseaux sociaux, du commerce électronique et des appareils IoT.

En faisant de la transformation numérique une priorité, Dông Thap espère non seulement moderniser ses méthodes de gestion et ses modèles de production, mais aussi créer un environnement propice à un développement rapide et durable.

La numérisation bénéficie aux coopératives agricoles

De nombreuses coopératives de la province de Dông Thap ont intégré la technologie IoT dans leur production agricole, contribuant ainsi à l’essor de leurs enseignes et à l’élargissement de leur marché via des plateformes de commerce électronique. Un exemple notable est la coopérative de service agricole Binh Thanh, située dans le district de Lap Vo. Cette coopérative gère près de 1200 hectares de riziculture, avec trois récoltes par an, et la quasi-totalité des agriculteurs utilisent désormais des drones pour la pulvérisation de pesticides. Les produits de la coopérative, notamment le riz, l’eau en bouteille et l’eau en conserve, sont accompagnés de codes QR, assurant une gestion transparente et un accès direct aux informations sur la production.

L’adoption de logiciels de comptabilité, de factures électroniques et de signatures numériques, ainsi que l’utilisation d’équipements de pompage d'eau automatique et la création de sites Web pour la présentation des produits, ont permis à la coopérative d’améliorer considérablement sa production et son efficacité commerciale. Le directeur de la coopérative, Nguyên Van Doi, a également évoqué l’investissement futur dans des stations de surveillance intelligentes pour les nuisibles, permettant des alertes automatiques pour anticiper leur apparition.

Dans une autre région, la coopérative de durian de Phu Huu, créée en 2020 avec 29 membres cultivant environ 70 ha, a rapidement adopté la transformation numérique. Le directeur de la coopérative, Lê Thanh Diên, a souligné que pour répondre aux exigences du marché, la coopérative suit un processus strict, incluant l’attachement de codes aux zones de culture et la production selon les normes VietGAP, garantissant ainsi la qualité des produits. Cette démarche a non seulement répondu aux attentes du marché, mais a aussi assuré un développement durable et des revenus élevés pour ses membres.

Selon Lê Quang Cuong, président de l'Union des coopératives de Dông Thap, 70% des 243 coopératives de la province fonctionnent efficacement. Ces coopératives ont su s’adapter aux exigences du marché et elles sont devenues des acteurs dynamiques dans la production et la consommation de produits agricoles. Elles ont également évolué vers un modèle d’autonomie et d’auto-responsabilité, avec un accent mis sur la collaboration avec d’autres organisations économiques.

Afin de faciliter cette transformation numérique, les populations et les coopératives de Dông Thap bénéficient du soutien des organismes compétents pour créer des comptes électroniques, installer des applications de citoyenneté numérique, ouvrir des comptes bancaires en ligne, et utiliser des signatures électroniques. Cela leur permet de se tenir à jour avec les informations du marché, de créer des sites Web, de participer à des plateformes de transactions électroniques et de payer des taxes en ligne, tout en améliorant leur efficacité et en accédant plus facilement à de nouvelles technologies.

