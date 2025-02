Dông Thap lance son modèle de "Bibliothèque - Voyage de connexion au tourisme vert"

La Bibliothèque de la province de Dông Thap, au Sud du Vietnam, a annoncé le 4 février, à l’occasion des célébrations du 95e anniversaire du Parti et du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, le lancement du modèle «Bibliothèque - Voyage de connexion au tourisme vert».

Ce modèle, mis en œuvre tout au long de l’année 2025, comprendra diverses activités mensuelles. Plus précisément, pour les services aux lecteurs au sein de la bibliothèque provinciale, les activités comprennent la collecte et l’acquisition de livres et de journaux spécialisés dans le domaine du tourisme et du patrimoine culturel.

Photo : VNA/CVN

Les lecteurs auront accès à des recherches thématiques approfondies dans la salle de lecture spécialisée en agriculture et tourisme ; des clubs de lecteurs fidèles spécialisés dans ces domaines seront organisés, ainsi que des conférences, des discussions thématiques et des activités interactives en lien avec les villages artisanaux et les sites touristiques de la province. Des concours autour des livres et des bibliothèques seront également lancés.

Des conférences thématiques seront organisées en collaboration avec des experts pour accompagner le développement de modèles touristiques ; un projet de fresque murale de promotion du tourisme sera réalisé à la bibliothèque provinciale et des séances de lecture et des expériences immersives avec des ouvrages sur le tourisme de Dông Thap seront proposées.

Par ailleurs, ce modèle prévoit également la collaboration avec diverses entités pour la mise en place d’armoires à livres et la rotation de documents au sein des maisons communautaires, des sites touristiques et des monuments historiques.

Selon la Bibliothèque provinciale de Dông Thap, ce projet vise à diversifier les activités de promotion de la culture de la lecture tout en mettant en avant le tourisme, en particulier le tourisme vert et durable, contribuant ainsi au développement socio-économique de la province.

Dès son lancement, le projet a suscité un vif intérêt grâce à ces activités variées, telles que l’organisation d’un espace d’exposition et de présentation de documents et d’objets intégrant des QR codes, ainsi que des expériences immersives dans les villages artisanaux traditionnels de la province, notamment la fabrication de nem ou encore le tissage de foulards et de nattes.

En outre, plus de 200 jeunes artistes ont participé à un concours de dessin sur le thème « La grue de la terre natale », en soutien au Projet de conservation et de développement des grues à tête rouge dans le parc national de Tram Chim pour la période 2022-2032.

À cette occasion, la bibliothèque a également organisé une conférence thématique intitulée «Rituels culturels agricoles au printemps», animée par le vice-président de l’Association des sciences historiques de Dông Thap Nguyên Thanh Nhuân, qui a partagé ses connaissances sur les rites et les pratiques culturelles liés à l’agriculture, un secteur clé du développement du tourisme vert de la province.

Par ailleurs, en plus de la salle de lecture spécialisée dans l’agriculture et le tourisme, qui rassemble plus de 5.000 documents sur le tourisme, les métiers artisanaux et le patrimoine culturel local, la bibliothèque a aménagé un espace dédié aux lotus et aux grues, qui sont deux symboles emblématiques du tourisme de Dông Thap, offrant ainsi un lieu attrayant pour les visiteurs souhaitant découvrir et étudier ces thématiques.

NDEL/VNA/CVN