La fête de Vesak : promouvoir l'esprit du bouddhisme vietnamien

Les célébrations de la 20 e Journée du Vesak des Nations unies 2025 auront lieu du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville. Ce sera la 4 e fois que le Vietnam accueille le plus important événement du bouddhisme, l'une des plus vieilles religions du monde.

Le Vesak, jour de la pleine lune du mois de mai, est le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. C’est la date de naissance de Bouddha, il y a plus de 2.600 ans, dans le village de Lumbini, au Népal. C’est également le jour que Bouddha a atteint l’état d’illumination et qu’il est décédé dans sa 80e année.

En proclamant cette journée internationale en 1999 dans sa Résolution 54/115, l’Assemblée générale des Nations unies a considéré que cette célébration permettait à l’Organisation de saluer la contribution que le bouddhisme, l’une des plus vieilles religions du monde, apporte à la spiritualité de l’humanité.

Le 15 mai 2000, la première célébration du Vesak sous l’égide des Nations unies a eu lieu à son siège à New York (États-Unis), où 34 nations se sont réunies pour honorer le message de paix et de compassion de Bouddha. Cet événement a marqué le début d’une tradition qui continue d’unir des personnes d’horizons culturels et religieux divers, offrant une plateforme pour le dialogue interreligieux et la coopération mondiale.

Seulement huit ans plus tard, le Vietnam a assumé la responsabilité d’organiser cette grande fête culturelle et religieuse internationale. “Le Vietnam a accueilli pour la première fois la Journée du Vesak des Nations unies en mai 2008 à Hanoï, marquant ainsi une étape historique non seulement pour le pays, mais aussi pour la communauté bouddhiste mondiale”, se rappelle le vénérable Thích Gia Quang, vice-président du Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam (EBV).

Selon les informations officielles du Comité gouvernemental pour les affaires religieuses (ministère des Ethnies et des Religions), le Vesak 2008 au Vietnam a réuni plus de 900 délégués venus de 74 pays et territoires. Sans compter plus de 20.000 bonzes, bonzesses et bouddhistes représentant des associations bouddhistes vietnamiennes à l’étranger, des bouddhistes vietnamiens d’outre-mer distingués, des bouddhistes et habitants dans le pays. L’événement a non seulement permis au Vietnam de se positionner comme un acteur incontournable sur la scène bouddhiste internationale, mais contribue également à la diffusion de l’esprit du bouddhisme national.

“Le Vesak 2008 est le plus grand événement international en plus de 2.000 ans d’histoire du bouddhisme vietnamien”. C’est ce qu’avait affirmé lors de la cérémonie le vénérable Thích Trí Siêu, directeur adjoint de l’Académie bouddhiste du Vietnam et président du comité international d’organisation du Vesak 2008.

Ces célébrations n’ont pas seulement eu lieu dans la capitale mais aussi dans de nombreuses localités avec différentes manifestations. En plus des activités festives, il y en avait beaucoup d’autres : séminaires sur divers sujets ; événements culturels et artistiques ; expositions culinaires, de photos, de calligraphie ; défilés de voitures fleuries ; lâchers de lanternes sur la rivière, de ballons ; allumage de bougies afin de prier pour la paix dans le monde.

Le Vesak 2008 a été placé sous le thème “La contribution du bouddhisme à la construction d’une société équitable, démocratique et civilisée”, soulignant ainsi l’importance de cette religion dans le développement de la société contemporain.

Cette première édition au Vietnam a démontré avec force les capacités organisationnelles du pays et son aptitude à préserver le caractère sacré du Vesak tout en favorisant un dialogue constructif sur les enjeux mondiaux. Les séminaires et ateliers organisés lors de cette célébration ont porté sur le rôle du bouddhisme dans la prévention des conflits, la promotion de la justice sociale et du développement durable. Des sujets tels que la responsabilité environnementale et le rôle du bouddhisme dans la réponse au changement climatique ont conforté la réputation du Vietnam comme une nation capable d’intégrer la philosophie bouddhiste aux défis contemporains.

L’édition 2008 s’est conclue par la publication de la Déclaration de Hanoï en 16 points, mettant en avant les contributions possibles du bouddhisme. Elle a appelé la communauté internationale à intensifier ses efforts pour un monde durable, à travers un dialogue fondé sur la confiance et le respect mutuels. La Déclaration a également affirmé que le développement socio-économique ne pourrait être durable sans paix ni respect des droits fondamentaux de l’homme.

Pham Gia Khiêm, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’époque, a affirmé qu’à travers le Vesak 2008, le Vietnam avait présenté et confirmé à la communauté internationale la ligne directrice claire et cohérente du Parti et de l’État en matière de développement religieux. L’événement a également mis en lumière le rôle, la position et les contributions du bouddhisme au développement du pays.

Le succès de l’édition 2008 a service de base pour les futures célébrations du Vesak au Vietnam, démontrant que le pays est capable non seulement d’accueillir un tel événement, mais aussi de renforcer son importance sur la scène internationale.

Poursuivant sur sa lancée, le pays a accueilli le Vesak 2014, du 7 au 10 mai dans la pagode Bái Đinh, province de Ninh Bình (Nord). C’était la 11e Journée du Vesak de l’ONU et la 2e fois qu’il organisait cette grande fête culturelle et religieuse internationale.

L’événement a réuni le Premier ministre srilankais Jayaratne, des ambassadeurs, délégations diplomatiques et près de 1.150 délégués internationaux venus de 97 pays et territoires, ainsi que plus de 10.000 participants vietnamiens dans le pays comme à l’étranger.

L’édition 2014 a été organisée dans un contexte particulier, celui d’évaluation des résultats de la mise en œuvre des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à l’horizon 2015, tels que définis dans la Déclaration du Millénaire de l’Assemblée générale des Nations unies, adoptée par ses 189 États membres lors du Sommet du Millénaire en septembre 2000.

Ainsi, placée sous le thème “La perspective bouddhiste pour la réalisation des OMD des Nations unies”, la Journée du Vesak 2014 a mis en lumière l’adéquation entre les valeurs bouddhistes et les initiatives mondiales de développement. Elle est devenue une tribune majeure permettant au Vietnam de mettre en valeur ses acquis en la matière auprès de la communauté internationale, tout en affirmant les contributions de l’EBV tout au long des 15 années d’engagement du pays aux côtés des autres nations dans la mise en œuvre des OMD.

Selon le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en 2014, le Vietnam avait déjà atteint cinq des huit OMD avant l’échéance prévue, et poursuivait ses efforts afin d’atteindre l’ensemble des objectifs pour 2015. Le plus remarquable était observé dans sa réduction de la pauvreté, dont le taux avait été réduit de 14,2% en 2010 à 9,8% en 2013 et à 5,8% à la fin de 2014.

Les réalisations du pays dans la mise en œuvre des OMD ont bénéficié de la contribution active de l’EBV. Cette reconnaissance a été exprimée tant par les délégués nationaux qu’étrangers lors du colloque scientifique international intitulé “Le bouddhisme contribuant à la réalisation des OMD des Nations unies”, tenu le 7 mai, dans le cadre du Vesak 2014.

Lors de cette conférence, le vénérable Thích Gia Quang, vice-président du Conseil d’administration de l’EBV, a affirmé les contributions du bouddhisme à la mise en œuvre des OMD. D’après lui, son esprit de compassion, fusionné avec la tradition vietnamienne, a contribué à réduire considérablement le taux de pauvreté. Par ailleurs, la devise bouddhiste “Duy tuệ thị nghiệp” (Seule la sagesse est la véritable carrière) a joué un rôle dans la généralisation de l’enseignement général et la transformation intérieure pour réduire les fléaux sociaux…

En 2014, le Vietnam a pris plusieurs mesures pour professionnaliser l’organisation du Vesak, faisant de cet événement non seulement un rassemblement spirituel, mais aussi un forum intellectuel réunissant experts et décideurs politiques pour débattre de solutions aux problèmes mondiaux. Six grands ateliers ont été organisés au tour des sujets allant du réchauffement climatique et de la protection de l’environnement aux contributions du bouddhisme à un mode de vie sain et au relèvement post-conflit. Ces séminaires ont permis de présenter des recherches, d’échanger des idées et de favoriser la collaboration entre dirigeants et érudits bouddhistes du monde entier.

Le Vesak 2014 au Vietnam a été jugé plus réussi que sa précédente édition en 2008. Il a adopté la Déclaration de Ninh Bình, incitant les dirigeants mondiaux à fonder le développement durable du monde et de chaque pays sur trois piliers principaux : protection de l’environnement, développement économique et équité sociale. Elle mettait l’accent sur les principes d’égalité, de justice sociale, de défense des droits de l’Homme et de promotion de l’éducation.

En particulier, la Déclaration de Ninh Bình a abordé et souligné la nécessité de régler les différends territoriaux par des moyens pacifiques à travers le dialogue et la coopération entre les parties concernées.

En outre, le Vesak 2014 a aidé le Vietnam à affirmer son rôle de leader au sein de la communauté bouddhiste mondiale, démontrant son engagement à promouvoir les enseignements de Bouddha d’une manière qui résonne avec les problèmes mondiaux contemporains.

En 2019, pour la troisième fois, l’organisation de la fête bouddhique du Vesak de l’ONU a été confiée au Vietnam. Cette 16e Journée du Vesak, tenue du 12 au 14 mai à Tam Chúc, province de Hà Nam (Nord), s’est consacrée au thème “Approche bouddhiste du leadership mondial et des responsabilités partagées pour des sociétés durables” (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies).

Le bonze supérieur Thích Thanh Nhiêu, vice-président du conseil d’administration de l’EBV, a affirmé que cette grande fête de l’ONU avait été un réel succès : “Le thème du Vesak 2019 a réaffirmé l’aspiration de chaque peuple à la paix qui devrait être valorisée davantage compte tenu des tensions actuelles. Environ 1.650 délégués venant de quelque 112 pays et territoires y ont participé. La Déclaration de Hà Nam 2019, publiée à l’issue de l’évènement, a témoigné des engagements de la communauté bouddhique internationale pour la paix de l’humanité”.

Composée de neuf articles, la Déclaration de Hà Nam a insisté sur la paix et les missions bouddhistes à l’ère moderne sur la base des enseignements de Bouddha. Elle a souligné l’engagement des participants à réaliser les objectifs de développement durable de l’ONU et à promouvoir le partage des responsabilités pour une société durable. La bienveillance et le savoir pourraient constituer la meilleure solution pour prévenir les conflits et bâtir la paix dans le monde, lit-on dans cette déclaration. Celle-ci a aussi mis en exergue le concept de “bouddhisme engagé” en cherchant à s’orienter vers les activités mondiales et participer activement aux institutions internationales.

Les participants ont également salué l’organisation de l’évènement par l’Église bouddhique et le soutien apporté par l’État du Vietnam. Le bonze supérieur Thích Ðuc Thiên, vice-président et secrétaire général du conseil d’administration de l’EBV, a insisté : “En organisant le Vesak 2019, le Parti et l’État vietnamiens ont fait voir au monde entier la réalité du pays en matière de liberté religieuse. À l’instar des deux éditions précédentes, celle de 2019 a traduit toute l’importance qu’accordent le Parti et l’État à la vie religieuse des citoyens. Cet évènement était aussi l’occasion pour le pays d’affirmer sa responsabilité au sein de l’ONU”.

Le Vesak 2019 a contribué à promouvoir les valeurs du bouddhisme vietnamien dans un monde en pleine turbulence, a affirmé le Dr. Bùi Huu Duoc, ancien directeur du Département du bouddhisme, relevant du Comité gouvernemental pour les affaires religieuses. “Il s’agissait bien sûr d’un événement particulièrement important pour le bouddhisme mais également pour la nation. Pour les fidèles et dignitaires, c’était l’occasion de méditer et de valoriser les enseignements de Bouddha. Pour notre pays, c’était une fête majeure qui a réuni plus de 1.600 délégués venant de plus d’une centaine de pays. Le Vesak 2019 a laissé aux amis internationaux une excellente impression sur le pays et l’hospitalité des Vietnamiens”, a-t-il indiqué.

Et cette année, le pays a encore l’honneur d’accueillir pour la quatrième fois la Journée du Vesak de l’ONU, du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit là d’une reconnaissance par les Nations unies de ses réalisations en matière de mise en œuvre des politiques religieuses, ainsi que du rôle de l’EBV sur la scène internationale.

