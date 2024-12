Dông Thap devrait figurer dans le groupe leader du delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport du Comité provincial du Parti de Dông Thap, la province a atteint et même dépassé, de cinq ans, 4/15 indices socio-économiques. Le taux de pauvreté reste à 1,08% et 100% des communes répondent aux normes de la Nouvelle Ruralité. Cependant, la province compte cinq indices socio-économiques qui n'ont pas répondu aux attentes que sont le taux de croissance du PIB régional (PIBR), le PIBR moyen/personne, l'augmentation des recettes budgétaires locales, le capital d'investissement total pour le développement social et le taux d’urbanisation.

Réalisations

S'exprimant lors de la séance de travail, Tô Lâm a salué et reconnu les efforts, les résultats et les réalisations obtenus par le Comité provincial du Parti, l’autorité et du peuple de la province de Dông Thap ces derniers temps.

Suggérant le potentiel et les avantages de Dông Thap en termes de situation géographique, de connectivité du trafic, de ressources humaines… le secrétaire général du Parti a souligné que la province mobilisait toutes les ressources et les atouts uniques pour réaliser des percées, contribuant positivement au développement global du delta du Mékong. D’ici 2030, il faut développer la province de Dông Thap pour qu'elle puisse figurer dans le groupe de leaders du delta du Mékong dans la construction d’une agriculture écologique, des zones rurales modernes et des agriculteurs civilisés et aussi dans le développement durable du secteur agricole pour soutenir l’économie locale.

Photo : VNA/CVN

Selon Tô Lâm, Dông Thap devrait régulièrement mener à bien l’édification du Parti et du système politique simple, propre et fort qui fonctionne de manière efficace et efficiente ; disposer d'un mécanisme pour attirer les talents dans et hors de la province ; développer des ressources humaines dotées de connaissances et de compétences et de mettre en œuvre de manière drastique la lutte contre la corruption.

La province doit prêter attention à l’investissement dans l’éducation, la formation et l’amélioration de la qualité des ressources humaines ; mettre l’accent sur le développement d’une agriculture de haute technologie et durable ; promouvoir le développement du tourisme durable, l’économie numérique et l’innovation.

VNA/CVN