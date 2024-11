Dông Thap : pionnière de la transformation numérique dans le delta du Mékong

Considérant la transformation numérique comme un levier majeur pour la croissance et le développement durable, le Comité provincial du Parti de Dông Thap a adopté la résolution n°04-NQ/TU, publiée le 31 décembre 2021 par son Comité exécutif, afin d'impulser cette dynamique. Parallèlement, le Comité populaire provincial a lancé un projet spécifique de transformation numérique, officialisé par la décision n°861/QD-UBND-HC du 5 août 2022. Ce projet repose sur trois piliers fondamentaux : le gouvernement numérique, qui joue un rôle de premier plan ; l’économie numérique, considérée comme une avancée stratégique ; et la société numérique, qui constitue le cœur des priorités. Ces initiatives ont permis à la transformation numérique dans la province de produire des résultats significatifs.

Construire et développer un gouvernement numérique

Dans le cadre de la construction et du développement d’un gouvernement numérique, la province de Dông Thap a mis en place un système fluide de gestion et d'administration des documents, depuis le niveau central jusqu’au niveau communal. Le taux d’échange de documents électroniques dépasse 95%, représentant environ 900.000 documents électroniques traités chaque année, ce qui permet d’économiser des dizaines de milliards de dongs en frais d'impression et de distribution. En outre, 841 services publics en ligne sont disponibles dans toute la province, dont 561 services partiellement en ligne, avec un taux de numérisation atteignant 57%.

La province a également achevé plusieurs projets clés, notamment la mise à niveau du système d’infrastructure des technologies de l’information pour soutenir le gouvernement numérique et garantir la sécurité des informations sur les réseaux. Cela inclut l’ajout d’équipements tels que serveurs, systèmes de stockage et pare-feux, afin d’assurer le fonctionnement et la sécurité des systèmes d’information dédiés à la gestion des procédures administratives.

En parallèle, Dông Thap a intégré plusieurs bases de données essentielles au sein de son système d’information provincial. Cela inclut la base de données d’enregistrement des entreprises, coopératives et ménages commerciaux, ainsi que la base de données de l’état civil du ministère de la Justice, et celle des permis de conduire du ministère des Transports, toutes reliées via l’axe d’intégration des données provinciales.

Un progrès notable est la mise en service du Centre d’opération intelligent (COI), équipé de technologies avancées telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA) et le Big Data. Ces technologies sont appliquées dans divers domaines : la surveillance du trafic, la gestion des nuisibles, la prévention de l’extraction illégale de sable, la supervision des informations sur Internet, et l’utilisation d’assistants virtuels pour les procédures administratives. Le COI intègre également la réalité virtuelle pour renforcer ses capacités.

À ce jour, le COI a déployé 18 modules de suivi couvrant les trois piliers du projet de transformation numérique. Parmi les réalisations phares figurent un système de caméras de surveillance intelligentes regroupant 145 caméras réparties dans 9 districts et villes, un système de sécurité de l’information surveillant 13 serveurs et 5.093 postes de travail, ainsi qu’un système de surveillance des ravageurs utilisant les données de 17 stations de contrôle. Par ailleurs, le système d’exploitation médical centralise les données de 13 établissements publics de santé.

Le COI joue un rôle clé dans la compilation, le traitement et l’analyse des données, contribuant ainsi à la gestion administrative et à la résolution des procédures. Il facilite également la réception et le traitement des retours et recommandations, soutenant les dirigeants provinciaux dans la gestion des activités socio-économiques. Enfin, le centre offre des services intelligents aux particuliers et aux entreprises, posant les bases d’une urbanisation intelligente dans la province.

Promouvoir la transformation numérique dans la province

Concernant le développement de l'économie numérique, la province de Dông Thap a récemment mis en place plusieurs mécanismes, politiques et activités spécifiques pour promouvoir cette évolution. En particulier, le plan n° 152/KH-UBND du 5 mai 2022, adopté par le Comité populaire provincial de Dông Thap, porte sur le thème « Soutenir les petites et moyennes entreprises dans la transformation numérique dans la province de Dông Thap jusqu'en 2025 ».

Parallèlement, la province accorde une attention particulière à la construction et à la promotion de l’efficacité de l’écosystème des startups innovantes. Elle déploie des activités et des solutions pour soutenir et encourager l’adoption du commerce électronique parmi les entreprises et la communauté, tout en développant et en appliquant de nouvelles technologies dans ce domaine. Ce soutien vise à faciliter le processus de transformation numérique des petites et moyennes entreprises, afin de répondre aux exigences du commerce électronique dans le cadre de la quatrième révolution industrielle.

À ce jour, plus de 58% des petites et moyennes entreprises participent au commerce électronique, avec plus de 438 produits de 102 entreprises, installations de production et coopératives échangés sur des plateformes en ligne. La contribution de l'économie numérique au GRDP de la province est estimée à 6,42% (contre 4,49% en 2021, 4,57% en 2022 et 4,96% en 2023). De nombreuses installations de production et coopératives vendent leurs produits sur des grandes plateformes de commerce électronique telles que Shopee, Tiki et TikTok. En outre, 22 salles d’associations et 33 coopératives appliquent les technologies de l'information à la production et au commerce en ligne.

Quant au développement de la société numérique, de nombreux progrès ont été réalisés. Dông Thap dispose actuellement de plus de 4.400 stations mobiles de diffusion d’informations. Plus de 83 % des foyers ont accès à une connexion Internet haut débit fixe, tandis que plus de 1,9 million d’abonnés bénéficient de téléphonie fixe et mobile, et plus de 1,4 million d’abonnés à Internet. De plus, 100 % des villages et hameaux sont couverts par la 3G et la 4G, et disposent de connexions Internet par fibre optique. La province compte également 266 points de service postal, avec un rayon de service moyen de 2,03 km. Les activités postales et de livraison sont encouragées en complément du commerce électronique.

L’Union des associations scientifiques et technologiques de Dông Thap (Union des associations) a activement soutenu les efforts de transformation numérique en incitant ses membres à prendre conscience de son rôle et de son importance. En collaboration avec l'Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville, l'Union a organisé avec succès deux conférences thématiques : "ChatGPT : Sensibilisation et comportement" et "Intelligence artificielle (IA) – Tendances de développement pour développer et inspirer l'équipe intellectuelle actuelle". Elle a également coordonné un symposium avec l’Université d’Économie de Hô Chi Minh-Ville sur le thème "Transformation numérique dans les entreprises de la province de Dông Thap" pour sensibiliser les fonctionnaires et les employés publics à l'importance de la science et de la technologie, en particulier la transformation numérique.

De plus, l’Union des associations a organisé un atelier de consultation intitulé "Transformation numérique dans les entreprises de la province de Dông Thap - Situation actuelle et solutions", afin de promouvoir le développement économique numérique dans la province. Un aspect innovant observé lors de ces événements est que les participants scannent principalement des codes QR pour accéder aux documents, plutôt que de les imprimer comme c'était le cas traditionnellement. Cette pratique permet de réduire les coûts et d’appliquer la science et la technologie aux activités professionnelles, contribuant ainsi à la transformation numérique de la province.

Dans un avenir proche, l'Union des associations intensifiera ses efforts de sensibilisation parmi ses membres aux politiques et orientations du Comité provincial du Parti et du Comité populaire provincial sur la transformation numérique. Elle organisera également des conférences sur le développement économique numérique pour mettre en œuvre les politiques et procédures provinciales. Parallèlement, l’Union renforcera la coordination avec les associations et leurs membres pour diffuser les connaissances scientifiques et technologiques, notamment via la page des intellectuels scientifiques et technologiques du journal Dông Thap.

