Bên Tre : un héritage glorieux, un élan vers l’avenir

En 2025, la province de Bên Tre fête ses 125 ans de fondation (1900-2025), célébrant une histoire marquée par le courage et la résilience. Terre emblématique du mouvement d’émulation "Dông Khoi" (soulèvement général), elle rend hommage à son héritage héroïque tout en affirmant sa volonté de bâtir un avenir prospère, porté par l’élan du renouveau et les aspirations de ses générations.

Ce parcours de plus d’un siècle de la province de Bên Tre est jalonné d’importants repères historiques, mettant en lumière l’esprit de résilience et d’insoumission de sa population. Autrefois rattachée à la province de Dinh Tuong sous la dynastie des Nguyên (1802-1945), Bên Tre fut officiellement créée le 1er janvier 1900. Sa fondation marque non seulement un tournant dans la structuration administrative du territoire, mais reflète également l’ingérence profonde du pouvoir colonial français dans l’organisation et l’exploitation de l’Indochine.

Au début du XXe siècle, sous la domination coloniale française, Bên Tre subit une oppression sévère. Cependant, la détermination et l'esprit patriotique de ses habitants restèrent intacts. De nombreux mouvements de résistance contre les Français virent le jour, faisant de Bên Tre un lieu stratégique pour les bases révolutionnaires. Ces mouvements préparèrent des attaques et laissèrent des traces profondes dans l’histoire de la lutte pour l’indépendance du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le mouvement d’émulation "Dông Khoi" (soulèvement général) de 1960 reste l’un des repères les plus emblématiques de l’histoire révolutionnaire du Vietnam. En se soulevant massivement, les habitants de Bên Tre brisèrent l’emprise du régime de Ngô Dinh Diêm, lançant une dynamique de contre-offensive dans tout le Sud. Ce mouvement, à la fois militaire et politique, démontra la force du peuple et son aspiration à l’indépendance.

Bên Tre devint alors un symbole de créativité stratégique et de résistance tenace. Les femmes, avec à leur tête la générale Nguyên Thi Dinh, jouèrent un rôle central, notamment à travers la célèbre “Armée aux cheveux longs”, alliant action politique, militaire et culturelle. Tout au long de la guerre, Bên Tre resta un bastion actif de la révolution, contribuant à affaiblir les forces américaines et le gouvernement de Saïgon.

Photo : VNA/CVN

Après la réunification du pays en 1975, Bên Tre entra dans une nouvelle phase de reconstruction et de développement. Sous la direction du Parti et de l’État, la province a progressivement surmonté les conséquences de la guerre, en se concentrant sur le développement économique, culturel et social. À partir de la période de Renouveau (Dôi moi) initiée en 1986, Bên Tre, autrefois province essentiellement agricole, a connu une transformation significative avec l’essor de l’industrie, des services et du tourisme. La province est notamment réputée pour ses vastes cocoteraies, qui constituent une ressource économique majeure. Les infrastructures de transport, telles que le pont Rach Miêu et les routes interprovinciales, ont également été considérablement améliorées, facilitant ainsi le développement économique et touristique.

Entre 2000 et 2025, Bên Tre a activement renforcé son intégration internationale, participant à des programmes de coopération économique et d’échanges culturels.

Bên Tre est depuis longtemps reconnue comme la "capitale de la noix de coco" du Vietnam, avec la plus grande superficie de plantations de cocotiers du pays, dépassant les 80.000 ha, soit environ 42% de la superficie nationale. La production annuelle atteint environ 708 millions de noix de coco, contribuant de manière significative à l’économie locale et nationale. Les cocotiers représentent non seulement un moyen de subsistance pour des dizaines de milliers de familles agricoles, mais aussi une ressource essentielle pour les activités de transformation et d’exportation. Les produits dérivés de la noix de coco, tels que le lait de coco, l’huile de coco, le charbon actif et les bonbons à la noix de coco, créent une valeur économique importante et sont exportés vers plus de 90 pays et territoires, dont les États-Unis, la Chine, le Japon et plusieurs nations européennes. En particulier, l'exportation de noix de coco fraîches vers la Chine représente une "opportunité en or" pour la province de Bên Tre, avec des revenus estimés entre 200 et 300 millions de dollars en 2024.

Photo : VNA/CVN

Dans la commune de Huong Mỹ, district de Mo Cày Nam, au début de l'année 2025, les habitants sont particulièrement réjouis par la hausse du prix de la noix de coco sèche, un produit phare de la province. Trân Văn Khuynh, un cultivateur de cocotiers, a indiqué que le prix de la noix de coco a atteint 120.000 à 130.000 dôngs la douzaine, soit le double de l'année précédente. Cette augmentation permet aux agriculteurs de bénéficier d'un revenu plus stable.

Cependant, les habitants restent préoccupés par les effets de la salinisation et des maladies (notamment le charançon noir), qui nécessite davantage d’investissements pour entretenir les cocotiers et améliorer le système d'irrigation en eau douce. M. Khuynh espère que le prix de la noix de coco se maintiendra à un niveau stable en 2025, afin de permettre un développement durable de la culture, et appelle le gouvernement à soutenir les agriculteurs et les entreprises pour préserver la stabilité de l’industrie de la noix de coco.

Photo : VNA/CVN

Forte de ses progrès constants au cours des 125 dernières années, Bên Tre confirme sa position en tant que terre riche en traditions historiques, culturelles et en potentiel de développement. Cette localité mise sur les secteurs de pointe, notamment le tourisme et l’industrie, tout en renforçant ses infrastructures afin d’attirer davantage d’investissements.

Grâce à ses atouts naturels, tels que ses paysages fluviaux pittoresques, ses vastes cocoteraies et ses valeurs culturelles traditionnelles, le tourisme à Bên Tre attire un nombre croissant de visiteurs, tant nationaux qu'internationaux. Des destinations phares comme l’île Phụng, le complexe écologique Lan Vuong, l’île Nhàn, l’île Bung et les circuits écotouristiques dans les vergers sont devenus des emblèmes de la province.

Infographie : Hông Anh/CVN

L'industrie de la transformation constitue également un atout majeur de l’économie de Bên Tre. En tirant parti de ses ressources locales, la province a fortement développé ses installations de transformation de produits agricoles, notamment de la noix de coco et des produits aquatiques. De nombreuses entreprises ont adopté des technologies modernes afin d’accroître la valeur ajoutée de leurs produits et de répondre aux exigences strictes des marchés internationaux.

Ces dernières années, Bên Tre a attiré de nombreux projets d'investissement majeurs, qui jouent un rôle clé dans sa croissance économique. Parmi eux figurent notamment les projets d'infrastructures de transport, comme le pont Rach Miêu 2, dont le montant d’investissement dépasse 6.810 milliards de dôngs. Sa construction, entamée fin mars 2022, devrait s’achever en septembre 2025. S’ajoutent à cela plusieurs projets d’autoroutes reliant Bên Tre à Hô Chi Minh-Ville et aux provinces voisines, facilitant ainsi les échanges commerciaux et le développement économique.

Par ailleurs, les zones industrielles telles que Giao Long, An Hiêp et d’autres pôles industriels sont en cours d’extension et de modernisation. Ces projets ont permis d’attirer de grandes entreprises dans les secteurs de la production, de la transformation et des énergies renouvelables, notamment dans l’éolien et le solaire.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, Bên Tre a approuvé et lancé 19 projets éoliens, représentant une capacité totale de plus de 1.007 MW ; parmi eux, neuf ont achevé les principales étapes d’installation avec une capacité installée de 365,9 MW, dont 250,75 MW sont déjà en exploitation commerciale.

En se tournant vers l’avenir, la province poursuit la mise en œuvre de stratégies de développement durable, visant à devenir un territoire dynamique, innovant et respectueux de l’environnement.

Au-delà de ses avancées économiques, la province vietnamienne de Bên Tre s’impose comme un exemple de développement équilibré, alliant progrès social, dynamisme culturel et amélioration des conditions de vie. Résolument engagée dans la lutte contre la pauvreté, elle ambitionne d’éliminer les logements précaires d’ici fin 2025, tout en poursuivant des politiques de protection sociale ambitieuses.

La qualité de vie y connaît une progression remarquable. Le revenu moyen par habitant dépasse désormais la moyenne régionale, grâce à des programmes efficaces de soutien aux foyers pauvres et quasi-pauvres. L’effort de modernisation des infrastructures - routes, électricité, écoles, hôpitaux - a profondément transformé les zones urbaines comme rurales. De nombreuses communes remplissent aujourd’hui les critères du “nouveau modèle rural”, reflet d’un développement durable et inclusif.

Dans la zone industrielle de Giao Long, Nguyên Thi Hông Tham, ouvrière chez Furukawa Automotive Systems, témoigne : "En 2024, j’ai pu compter sur un revenu stable grâce à un emploi sûr et aux heures supplémentaires. L’entreprise prend soin de nous, notamment pendant le Tết, avec des primes et des cadeaux. Cela me donne envie de m’investir davantage". Elle espère "garder la santé pour continuer à travailler et subvenir aux besoins de [sa] famille".

L’éducation et la santé ne sont pas en reste : écoles modernisées, hausse du taux de réussite scolaire, bourses pour les élèves défavorisés, sans oublier l’amélioration des soins et les campagnes de santé publique. Enfin, la province s’attache à valoriser son riche patrimoine culturel, notamment le don ca tài tu du Sud, classé par l’UNESCO, ainsi que les festivals traditionnels qui participent au rayonnement de Bên Tre à l’international.

La province de Bên Tre affiche une ambition claire : devenir, d’ici 2030, une région moderne et dynamique, leader économique et social dans le delta du Mékong, avec pour horizon 2050 l’atteinte des standards internationaux dans tous les domaines. Elle entend ainsi renforcer son rôle dans la chaîne de valeur mondiale, en valorisant son identité forte, notamment à travers la marque “Bên Tre – capitale de la noix de coco du Vietnam”.

Hồ Thị Hoàng Yến, secrétaire du Comité du Parti, président du Conseil municipal de Bên Tre, a souligné que l’année 2025 serait une "étape décisive" dans la réalisation des objectifs de développement de la province. "L'organisation du Parti de Bên Tre poursuivra sa dynamique d’accélération pour mettre en œuvre efficacement les résolutions du XIe Congrès provincial pour la période 2020-2025", a-t-elle affirmé, précisant que la croissance économique visée est d’au moins 6%.

La province prévoit de restructurer ses secteurs économiques, en misant sur l’innovation scientifique et technologique afin d’améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de ses produits. Un axe majeur de cette stratégie repose sur le développement industriel, avec un accent particulier sur l’attraction de nouveaux investissements dans les zones industrielles. Parmi les projets phares figure l’aménagement final de la zone industrielle de Phú Thuân et l’appel à de nouveaux investisseurs pour soutenir cette dynamique.

En particulier, le vice-Premier ministre Trần Hồng Hà a signé la Décision n° 76/QĐ-TTg le 12 janvier 2025, approuvant le Plan de mise en œuvre du Schéma d’aménagement de la province de Bên Tre pour la période 2021-2030, avec une vision à long terme jusqu’en 2050. Ce plan vise à assurer l’efficacité de la réalisation des objectifs, des missions et des solutions définis dans le Schéma, tel qu’énoncé dans la Décision n° 1399/QĐ-TTg du 17 novembre 2023. Il fixe la feuille de route, les priorités et les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Infographie : Hông Anh/CVN

En bref, 125 ans : tel est le parcours, jalonné de bouleversements et de fierté, qu’a connu Bên Tre. Après des années de résistance acharnée, jusqu’à la reconstruction et le renouveau du pays, Bên Tre n’a cessé de se relever et d’affirmer sa position.

Forte de ses atouts et de son potentiel, animée d’une aspiration ardente au développement, la province avance avec assurance sur la voie de l’intégration et de la croissance, avec pour objectif de bâtir un territoire prospère, beau et civilisé, digne de la tradition héroïque du "Dông Khoi", et de contribuer activement au développement global du pays.

L’avenir de Bên Tre se construit sur les bases solides du passé, nourri par les aspirations du présent, et promet un futur radieux et prospère.

Hông Anh/CVN