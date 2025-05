50e anniversaire de la réunification nationale

Dông Thap mise sur une planification stratégique pour un essor durable

Dông Thap, province dynamique du Delta du Mékong, affiche une vision ambitieuse pour les années à venir : devenir un leader de la transformation numérique et un pôle agroalimentaire majeur d’ici 2030, avant de s’affirmer comme un chef de file agricole et écotouristique régional à l’horizon 2050.

Photo : VNA/CVN

2024 marque un tournant décisif pour Dông Thap. L’approbation par le Premier ministre de son plan d’aménagement pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, est perçue comme un puissant catalyseur pour une nouvelle phase de développement socio-économique.

Province clé de la production agroalimentaire nationale, Dông Thap se positionne au 3e rang pour la production annuelle de riz (3,3 millions de tonnes) et au 4e pour les exportations de produits aquatiques (898 millions de dollars). Particulièrement, elle est le leader d'exportation de poisson-chat.

Carrefour économique et centre d’écotourisme du Delta du Mékong et du pays, ce “pays des lotus roses” de 3.382 km² (avec près de 1,7 million d’habitants) jouit d’un riche héritage historique et révolutionnaire. Sa population se distingue par son authenticité, sa solidarité et son patriotisme, ainsi que par sa résilience.

Bénéficiant d’une situation stratégique avec près de 50 km de frontières et deux postes-frontières internationaux avec le Cambodge, Dông Thap est aisément accessible depuis Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et les provinces limitrophes. La localité est également renommée pour ses sites historiques, ses paysages pittoresques et ses festivals uniques.

L’année 2024 consacre une nouvelle réussite pour son économie, avec un Produit intérieur brut régional (PIBR) de 6,44%, atteignant globalement les objectifs fixés. Le secteur primaire (agriculture, sylviculture et pêche) a progressé de 3% sur un an, tandis que celui secondaire (industrie et construction) a enregistré une hausse de 10,27%, la construction affichant une progression de 11,17%.

Conformément à la décision N°39 du Premier ministre Pham Minh Chinh, datée du 11 janvier 2024, le plan d’aménagement de Dông Thap privilégie un développement harmonieux sur trois piliers : économie, société et environnement. L’objectif est d’atteindre, d’ici 2030, un niveau de développement avancé, se positionnant en tête de la transformation numérique et comme un pôle agroalimentaire majeur du Delta du Mékong. Il s’agit également de se doter d’infrastructures modernes, de villes dynamiques, d’une ruralité riche en identité, d’un tourisme attractif, de favoriser un développement humain et social global, et de maintenir un leadership national en matière de réforme administrative, d’efficacité de la gestion publique et de compétitivité provinciale. La sécurité et la défense sont assurées, la coopération internationale renforcée, pour une population prospère et épanouie.

Photo : VNA/CVN

Le plan définit un espace de développement articulé autour de quatre zones socio-économiques, trois corridors économiques et quatre pôles urbains. Cette structure vise un équilibre et une synergie entre les zones centrales et frontalières, urbaines et rurales, avec l’agriculture comme moteur d’une croissance robuste.

À l’horizon 2050, la province ambitionne de devenir un leader national en agriculture, un centre d’écotourisme régional et un carrefour d’échanges économiques avec les pays du sous-Mékong.

Centre régional d’échange de produits agricoles

Les axes stratégiques comprennent la mise en place de mécanismes et de politiques pour mobiliser efficacement les investissements dans les infrastructures de transport, soutenant ainsi le développement socio-économique. L’accent est mis sur la création de zones de production agricole biologique et aquacole de haute qualité, intégrées dans des chaînes de valeur de transformation et de commercialisation, avec un effort particulier pour faire de la ville de Cao Lanh un centre régional d’échange de produits agricoles.

Le développement de réseaux urbains, en synergie avec les zones et corridors économiques dynamiques, est privilégié, en tenant compte des spécificités locales, pour stimuler les services et le tourisme. Le renforcement des liens et de la coopération avec les localités régionales, en connexion avec Hô Chi Minh-Ville, est une priorité, notamment pour le développement de la zone économique frontalière et la coopération avec le Cambodge. La collaboration avec les provinces voisines de Long An et Tiên Giang est envisagée pour un projet ambitieux visant à faire de la sous-région Dông Thap Muoi un centre national de réserve d’eau douce et d’alluvions, et à valoriser les ressources agricoles et touristiques.

Lors de la récente cérémonie de publication du plan d’aménagement, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a souligné son importance pour offrir aux partenaires et investisseurs nationaux et internationaux une vision globale des potentialités, des atouts et des ambitions de Dông Thap, ainsi que pour recueillir leurs contributions et propositions en vue de son développement futur.

Photo : VNA/CVN

Il a reconnu que la réalisation de ces objectifs impliquerait de relever les défis considérables, notamment dans un contexte mondial et régional instable, avec une économie nationale encore fragile et des aléas climatiques et sanitaires imprévisibles. Il a exhorté les autorités provinciales à se concentrer sur six axes principaux pour une mise en œuvre efficace du plan.

Premièrement, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a appelé à une mobilisation forte des autorités à tous les niveaux pour la mise en œuvre du plan d’aménagement 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, en cohérence avec les résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, en particulier la Résolution N°13 du Politburo du Parti. Il a également insisté sur le renforcement de la coopération et des synergies avec les provinces et villes du Delta du Mékong.

Deuxièmement, il a recommandé l’élaboration rapide d’un plan de mise en œuvre détaillé et scientifique, adapté aux ressources et réalités locales, ainsi que la mise en œuvre de plans spécifiques pour concrétiser les objectifs et les solutions, organiser l’espace territorial et assurer une coordination unifiée, cohérente, efficace et durable à long terme. Il a également souligné l’importance de la transparence et de la communication pour mobiliser les ressources sociales.

Troisièmement, M. Khai a préconisé la mobilisation et l’utilisation optimale des ressources publiques, privées et autres sources légales pour investir dans des infrastructures de transport stratégiques, reliant Dông Thap aux autres régions et à l’international. Il a encouragé l’attraction d’investissements pour valoriser les atouts locaux, notamment dans l’agriculture commerciale, écologique et durable (aquaculture, fruits, riz), l’industrie agroalimentaire et le tourisme fluvial, en préservant les écosystèmes et le patrimoine culturel.

Photo : VNA/CVN

Quatrièmement, il est impératif de concentrer les efforts sur la transformation de la structure économique, en lien avec un nouveau modèle de croissance, l’augmentation de la productivité du travail et le renforcement de la compétitivité des secteurs clés, en s’appuyant sur la transition numérique, l’application des sciences et technologies, l’innovation, le développement durable et l’économie circulaire. Il convient de poursuivre l’amélioration significative du climat des affaires, en mettant l’accent sur une réforme radicale des procédures administratives, leur simplification, la mise en place d’une administration électronique et la création d’un environnement d’investissement transparent, équitable et attractif, tout en étant à l’écoute et en dialoguant avec les investisseurs et les entreprises pour résoudre rapidement leurs difficultés.

Cinquièmement, l’accent doit être mis sur la formation et le développement des ressources humaines, l’attraction des talents en accord avec les orientations de développement de la province, notamment dans les domaines des technologies de l’information, de l’ingénierie, du tourisme, de l’industrie de haute technologie et de l’agriculture de pointe. Il est nécessaire d’établir des régimes et des politiques incitatives pour attirer des ressources humaines, en particulier des profils hautement qualifiés, afin qu’ils viennent travailler à Dông Thap.

Sixièmement, il est essentiel d’assurer la défense et la sécurité, et de maintenir l’ordre public. Une attention particulière doit être accordée au renforcement du Parti et du système politique, en améliorant la capacité de direction et la combativité des organisations du Parti et de ses membres. Il est crucial de former un corps de fonctionnaires professionnels, intègres, dévoués et au service de la population.

Afin de stimuler l’essor de ses villages d’artisans, Dông Thap encourage et soutient l’adoption de technologies, l’innovation et la valorisation des produits locaux via le programme OCOP (À chaque commune son produit).

Soucieuse de créer des emplois, d’accroître les revenus de sa population, de préserver son héritage culturel et de dynamiser l’économie rurale, la province accorde une importance particulière au maintien et à la promotion de ses villages de métiers

Établi depuis plus d’un siècle, le village de tissage de nattes de Dinh Yên, dans le district de Lâp Vo, se transmet de génération en génération. Il compte aujourd’hui plus de 800 foyers équipés majoritairement de métiers mécaniques, augmentant ainsi leur productivité.

Chaque année, Dinh Yên produit des millions de nattes écoulées dans le Delta du Mékong, à Hô Chi Minh-Ville et exportées vers le Cambodge. Son savoir-faire est reconnu comme patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Nguyên Thi Kim Qui, habitante de Dinh Yên, pratique le tissage depuis près de 50 ans, perpétuant ainsi la tradition familiale grâce aux métiers mécaniques qui allègent la tâche et augmentent la production, malgré la hausse du coût des matières premières.

Dans le district frontalier de Hông Ngu, le village de tissage de foulards à carreaux (khan ran) de Long Khanh A bénéficie également de la reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel national. Près de 60 foyers y travaillent sur 150 métiers, générant plus de 300 emplois locaux et produisant annuellement plus de cinq millions d’écharpes pour les marchés national et international.

Héritier du métier de sa mère, Duong Van Luc, artisan de Long Khanh A avec 40 ans d’expérience, témoigne de l’importance de cet artisanat pour le revenu familial et l’éducation de ses enfants. Souhaitant la pérennité de cette tradition locale, il transmet son savoir-faire à la jeune génération.

Photo : VNA/CVN

La province de Dông Thap recense actuellement 40 métiers et villages artisanaux reconnus. Leur production diversifiée se concentre principalement autour de trois axes : la transformation et la conservation des produits agro-sylvo-aquatiques ; la fabrication de meubles, de vannerie, de céramique, de verre, de textile, de broderie, de petite mécanique ; et la production et la vente de plantes ornementales.

Selon les autorités provinciales, le secteur artisanal représente, en 2024, 3.890 établissements employant plus de 8.600 personnes, dont près de 66% de manière permanente.

Le chiffre d’affaires global des villages d’artisans dépasse 2.000 milliards de dôngs par an, avec un revenu mensuel moyen de 4,9 millions de dôngs par travailleur (en hausse de 147% par rapport à 2020). Cependant, l’évolution rapide de la société et des avancées technologiques impacte nombre de ces métiers.

Le village de vannerie de Tân Thành, district de Lai Vung, par exemple, voit son marché se rétrécir face à la concurrence des articles en plastique. De même, la construction de bateaux en bois de Long Hâu, dans le même district rencontre des difficultés en raison du développement du transport routier et de la concurrence des embarcations en composite.

Valoriser l’identité culturelle locale

Le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Minh Tuân, souligne que la préservation et le développement de l’artisanat visent à maintenir et à valoriser l’identité culturelle locale. La province encourage et soutient activement la participation des artisans au programme OCOP, afin de stimuler la production, d’améliorer la compétitivité et d’accroître la valeur ajoutée des produits artisanaux.

De nombreux artisans et entreprises adoptent avec audace les progrès scientifiques et techniques, ainsi que la mécanisation, pour augmenter leur productivité.

Alors que le tissage manuel permettait à deux personnes de réaliser quatre à cinq nattes par jour, le tissage mécanique en produit dix à douze par personne quotidiennement. Son atelier a investi dans dix machines, offrant un emploi stable à seize habitants.

Quatrième génération de tisseurs de nattes, Nguyên Ngoc Thanh, propriétaire de l’atelier Thanh Hùng, commune de Dinh Yên, district de Lâp Vo, témoigne de l’apport des métiers mécaniques qui ont permis d’accroître la production et la qualité de ses produits.

Dans divers villages d’artisans, l’innovation et l’adaptation aux demandes du marché sont une réalité. Ainsi, les foulards à carreaux tissés à Long Khánh A ne se limitent plus aux teintes noires et brunes, mais arborent désormais des motifs emblématiques du Dông Thap. La diversification s’étend aux produits dérivés comme des chemises, des tuniques traditionnelles, des sacs, des chapeaux et des cravates.

Photo : VNA/CVN

D’après les autorités provinciales, Dông Thap s’engage cette année à préserver plusieurs artisanats et villages d’artisanat traditionnel menacés de disparition, notamment la fabrication de filets, de paniers, de nasses, ainsi que la construction de barques, le tressage de nattes végétales et la production de fécule.

La province ambitionne de maintenir au moins 75% de ses villages d’artisans en activité et d’élever à 35% la proportion de produits labellisés via le programme OCOP, tout en visant une augmentation d’au moins 150% du revenu moyen des travailleurs du secteur par rapport à 2020.

Huỳnh Minh Tuân estime que, pour sauvegarder et développer cet héritage artisanal, les autorités de Dông Thap ont défini plusieurs axes d’action : sensibilisation et formation à la préservation et à la promotion des métiers et villages d’artisans ; développement des compétences et des ressources humaines pour ces secteurs.

Parallèlement, la province encourage la création et la modernisation des structures de production, le renforcement de la compétitivité, le soutien à la promotion commerciale, un contrôle étatique accru des villages d’artisans, l’accompagnement à la normalisation des produits en vue de la labellisation OCOP, et la proposition de modèles de tourisme rural et artisanal à fort potentiel.

Công Thuong - Huong Linh/CVN