Journée du Vesak au Vietnam : message de paix et de compassion

La 20 e Journée du Vesak des Nations unies sera placée sous le thème "Unité et inclusion pour la dignité humaine : Perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable". Elle devrait attirer 2.700 délégués, dont 1.200 étrangers de 85 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Le Vesak 2025, le 4e tenu au Vietnam, sera organisé du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville par le Conseil international pour la Journée du Vesak des Nations unies (ICDV) et l’Église bouddhique du Vietnam (EBV). Il aura pour thème "Unity and Inclusivity for Human Dignity : Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development" (Unité et inclusion pour la dignité humaine : Perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable).

Photo : CPV/CVN

La grande fête du bouddhisme aura lieu à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975) ainsi que de la 80e Fête nationale (2 septembre 1945). Il s’agira d’un événement culturel international d’une grande signification pour l’EBV et pour le Vietnam en 2025.

Huit ans seulement après que les Nations unies ont reconnu le Vesak comme une fête culturelle et religieuse internationale, le Vietnam a accueilli cet événement pour la première fois en 2008. Venaient ensuite les éditions 2014 dans la province septentrionale de Ninh Bình et 2019 dans celle de Hà Nam. Cela a non seulement affirmé la position du pays sur la scène bouddhiste internationale, mais a également contribué à faire rayonner l’esprit du bouddhisme vietnamien.

Photos : VNA/CVN

En tant que membre des Nations unies et pays où le bouddhisme a accompagné le peuple tout au long de son histoire, en 2025, le Vietnam aura l’honneur d’organiser la Journée du Vesak pour la 4e fois. Une reconnaissance par l’ONU de ses réalisations dans la mise en œuvre de ses politiques et lois sur la religion, ainsi que du rôle de l’EBV sur la scène internationale.

En outre, cet événement majeur confirme une fois de plus la politique cohérente de développement religieux du Parti et de l’État vietnamiens, largement reconnue et saluée par la communauté internationale.

Environ 2.700 délégués y assisteront dont quelque 1.200 étrangers provenant de 85 pays et territoires, comprenant : dirigeants d’agences onusiennes ; chefs d’État et représentants de missions diplomatiques à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville ; abbés, patriarches, présidents d’organisations bouddhistes du monde entier ; chercheurs, érudits, Professeurs et Docteurs de prestigieux établissements universitaires et instituts de recherche ; personnalités et intellectuels bouddhistes.

Photos : VNA/CVN

“La Journée du Vesak des Nations unies 2025, organisée au Vietnam, sera aussi l’occasion d’affirmer à la communauté internationale la politique constante du Parti et de l’État en matière de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion, ainsi que la réalité de la vie religieuse dans le pays. Elle lui présentera également les réalisations obtenues par ses communautés religieuses après 50 ans de réunification nationale”, a souligné Ðào Ngoc Dung, ministre des Ethnies et des Religions.

Le Vesak 2025 comportera de nombreuses activités culturelles, académiques et spirituelles exceptionnelles. Parmi celles-ci, les cérémonies de procession et de consécration des reliques de Bouddha en provenance d’Inde, de vénération des reliques du cœur du Bodhisattva Thích Quang Ðuc. Sans oublier fête de l’illumination des lanternes, exposition sur la culture bouddhiste, foire d’échange internationale et spectacles artistiques bouddhistes de différents pays. Par ailleurs, un symposium scientifique international aura lieu le 7 mai.

Photo : EBV/CVN

Afin de préparer l’événement, Hô Chi Minh-Ville a mobilisé plus de 6.000 bouddhistes, 1.000 bonzes et bonzesses, 550 étudiants bénévoles ainsi que des milliers de citoyens pour participer à l’accueil, à la garantie de la sécurité, à la logistique et aux activités de communication.

Dans le cadre de cette grande fête, de nombreux sites religieux et historiques à Hô Chi Minh-Ville seront aussi présentés afin de promouvoir son patrimoine culturel caractéristique auprès des amis internationaux : pagodes Giác Ngô et Hoang Pháp, stupa Xá Loi, tunnels de Cu Chi, etc.

L’organisation de la Journée du Vesak de l’ONU est considérée comme une activité très positive de l’EBV dans sa politique de diplomatie populaire. Les Vesak 2008, 2014, 2019 et surtout 2025 devraient renforcer la compréhension, les échanges et la coopération amicale entre le peuple vietnamien et ses amis du monde entier. “Cela affirme ainsi la position et la responsabilité du Vietnam vis-à-vis des Nations unies et de la communauté internationale, tant au niveau régional que mondial”, a estimé le vénérable Thích Gia Quang, vice-président du Conseil d’administration de l’EBV.

Photos : VNA/CVN

Lors de cet événement majeur, la Déclaration de Hô Chi Minh-Ville constituera une contribution du Vietnam à la mission de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations unies, en faveur de la paix et du développement durable.

Cette Journée particulière aidera les amis internationaux à mieux comprendront les traditions historiques et culturelles du bouddhisme vietnamien au cours de ses plus de 2.000 ans aux côtés du peuple. En outre, il est prévu qu’elle contribue à stimuler le développement du tourisme et des investissements économiques dans le pays.

Ce sera également l’occasion pour le Vietnam de devenir une destination prisée des touristes étrangers, grâce à sa belle image qu’il créera à travers le Vesak 2025.

Phuong Mai/CVN