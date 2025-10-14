Deux trains entrent en collision dans l'Est de la Slovaquie, environ 100 blessés

Deux trains de voyageurs sont entrés en collision lundi matin 13 octobre dans la région de Kosice, dans l'Est de la Slovaquie, blessant une centaine de personnes, dont deux dans un état critique, a déclaré le ministre de l'Intérieur Matus Sutaj Estok lors d'une conférence de presse.

La collision s'est produite peu après 10h00 (08h00 GMT). Trois personnes demeurent coincées. Les deux trains express, qui circulaient en sens inverse, transportaient un grand nombre de passagers, ont rapporté les médias locaux. "Toutes les unités du système de secours intégré sont sur place", a déclaré la direction de la police de la région de Kosice sur les réseaux sociaux. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de la collision.

Xinhua/VNA/CVN