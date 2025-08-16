Danemark : un mort et plusieurs blessés dans le déraillement d'un train

Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées vendredi après-midi 15 août dans le Sud du Danemark après qu'un train de voyageurs est entré en collision avec un véhicule agricole et a déraillé, ont annoncé les autorités locales.

Photo : CTV/CVN

Selon DSB, l'opérateur ferroviaire national du Danemark, le train InterCityLyn 951, qui transportait environ 95 passagers, circulait entre Tinglev et Kliplev en route vers Sonderborg lorsqu'il a heurté le véhicule sur un passage à niveau au sud de Bjerndrup. La voiture de devant a déraillé avant de se renverser dans un champ, a indiqué Flemming Jensen, le Pdg de DSB.

Deux des passagers blessés ont été transportés par air vers un hôpital, tandis que les autorités ont activé un soutien d'urgence pour aider les passagers et les autres personnes touchées.

Dans le même temps, les services de train entre Tinglev et Sonderborg ont été suspendus pour le reste de la journée de vendredi et toute la journée de samedi, avec la mise en service de bus de remplacement. Une équipe d'enquête de Banedanmark, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires danoises, est actuellement en train d'enquêter sur la cause de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN