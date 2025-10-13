Italie : un incendie détruit un monastère historique

Le monastère de La Valletta Brianza, près de Milan, est fondé en 1628. L'incendie s'est déclaré samedi 11 octobre et a ravagé l'ensemble du bâtiment, selon les images nocturnes publiées par les pompiers. Les religieuses ont été évacuées sans blessure, mais de nombreuses oeuvres d'art et des objets inestimables auraient été détruits par les flammes, selon des médias italiens. Marco Panzeri, maire de La Valletta Brianza, a déploré devant des journalistes "une catastrophe, des dégâts immenses et incalculables". L'incendie aurait été causé par un court-circuit, a-t-il ajouté.

