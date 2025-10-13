icon search
Italie : un incendie détruit un monastère historique

Un violent incendie a ravagé le monastère historique de Bernaga, dans le Nord de l'Italie, entraînant l'évacuation de 22 religieuses, ont annoncé dimanche 12 octobre les pompiers italiens.

Le monastère de La Valletta Brianza, près de Milan, est fondé en 1628. L'incendie s'est déclaré samedi 11 octobre et a ravagé l'ensemble du bâtiment, selon les images nocturnes publiées par les pompiers. Les religieuses ont été évacuées sans blessure, mais de nombreuses oeuvres d'art et des objets inestimables auraient été détruits par les flammes, selon des médias italiens. Marco Panzeri, maire de La Valletta Brianza, a déploré devant des journalistes "une catastrophe, des dégâts immenses et incalculables". L'incendie aurait été causé par un court-circuit, a-t-il ajouté.

