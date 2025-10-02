New York

La collision entre deux avions au roulage à l'aéroport de LaGuardia fait un blessé

>> États-Unis : au moins deux morts après une collision entre deux petits avions en Arizona

>> Deux avions de la Patrouille de France en répétition sont entrés en collision

>> Collision d'un train et d'un bus au Mexique : au moins 10 morts et plus de 40 blessés

La collision à basse vitesse s'est produite lorsque l'aile d'un appareil se préparant à décoller pour Roanoke, en Virginie, a heurté le fuselage d'un autre avion arrivant de Charlotte, en Caroline du Nord, selon un communiqué de Delta. La compagnie aérienne a indiqué qu'un membre de l'équipage a subi une blessure légère, et qu'aucun passager à bord de l'un ou de l'autre vol n'a été blessé. La personne blessée a été transportée à l'hôpital, a déclaré l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey dans un communiqué. La cause de la collision est pour l'instant inconnue. Malgré l'incident, l'autorité portuaire a indiqué qu'il n'y a eu aucun impact sur les opérations aéroportuaires. "Delta collaborera avec toutes les autorités compétentes pour examiner ce qui s'est passé, car la sécurité de nos clients et de notre personnel passe avant tout. Nous présentons nos excuses à nos clients pour cette expérience", a ajouté la compagnie aérienne.

Xinhua/VNA/CVN