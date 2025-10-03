icon search
États-Unis : collision entre deux avions de ligne régionaux de Delta

Deux avions de ligne régionaux de la compagnie américaine Delta Air Lines sont entrés en collision mercredi soir alors qu'ils roulaient sur une piste de l'aéroport LaGuardia de New York, blessant une personne.

Une "collision à faible vitesse" s'est produite sur le tarmac entre le vol Endeavor Air 5047, en provenance de Charlotte dans l'État de Caroline du Nord, et le vol Endeavor 5155, à destination de Roanoke en Virginie, a indiqué Delta dans un communiqué. Un steward a été légèrement blessé mais aucun blessé n'a été signalé parmi les passagers, selon la compagnie. D'après les premières informations disponibles, une aile de l'avion qui s'apprêtait à décoller est entrée en contact avec le fuselage de l'appareil qui arrivait. L'Autorité portuaire de New York a fait savoir que cette collision n'avait eu aucun impact sur les activités de l'aéroport.

