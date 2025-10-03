États-Unis : collision entre deux avions de ligne régionaux de Delta

Une "collision à faible vitesse" s'est produite sur le tarmac entre le vol Endeavor Air 5047, en provenance de Charlotte dans l'État de Caroline du Nord, et le vol Endeavor 5155, à destination de Roanoke en Virginie, a indiqué Delta dans un communiqué. Un steward a été légèrement blessé mais aucun blessé n'a été signalé parmi les passagers, selon la compagnie. D'après les premières informations disponibles, une aile de l'avion qui s'apprêtait à décoller est entrée en contact avec le fuselage de l'appareil qui arrivait. L'Autorité portuaire de New York a fait savoir que cette collision n'avait eu aucun impact sur les activités de l'aéroport.

Xinhua/VNA/CVN