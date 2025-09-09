Collision d'un train et d'un bus au Mexique : au moins 10 morts et plus de 40 blessés

Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées lundi 8 septembre lorsqu'un bus de passagers à impériale a été heurté par un train de marchandises dans le Centre du Mexique, ont indiqué les autorités.