Collision d'un train et d'un bus au Mexique : au moins 10 morts et plus de 40 blessés

>> Un premier cas humain de grippe aviaire au Mexique
>> Mexique : l'ouragan Erick "extrêmement dangereux" se renforce en catégorie 4
>> Mexique : sauvetage de 3.427 bébés tortues victimes de trafic
|Cette photo aérienne prise par un drone le 8 septembre 2025 montre le lieu d'une collision entre un train et un bus dans la municipalité d'Atlacomulco, dans l'État de Mexico, au Mexique.
|Les secouristes travaillent sur le lieu d'une collision entre un train et un bus dans la municipalité d'Atlacomulco, le 8 septembre 2025.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN