Collision d'un train et d'un bus au Mexique : au moins 10 morts et plus de 40 blessés

Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées lundi 8 septembre lorsqu'un bus de passagers à impériale a été heurté par un train de marchandises dans le Centre du Mexique, ont indiqué les autorités.

Cette photo aérienne prise par un drone le 8 septembre 2025 montre le lieu d'une collision entre un train et un bus dans la municipalité d'Atlacomulco, dans l'État de Mexico, au Mexique.
Les secouristes travaillent sur le lieu d'une collision entre un train et un bus dans la municipalité d'Atlacomulco, le 8 septembre 2025. 


