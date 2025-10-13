Au moins 40 morts dans un accident de bus en Afrique du Sud

L'accident s'est produit à environ 90 km de la frontière dimanche 12 octobre lorsque le chauffeur du bus a apparemment perdu le contrôle du véhicule qui se rendait au Zimbabwe, a indiqué la ministre des Transports de la province du Limpopo (nord-est), Violet Mathye. Les secours "travaillent toujours sur les lieux mais 40 corps ont déjà été confirmés pour le moment", a dit Mme Mathye à la chaîne d'information Newzroom Afrika. Parmi les victimes figure une fillette de 10 mois, a-t-elle précisé. Au moins 38 personnes ont été hospitalisées et les secouristes cherchent d'autres victimes, a déclaré la ministre à eNCA, chaîne d'information en ligne. Le bus venait de la ville de Gqeberha, située dans le Sud de l'Afrique du Sud à environ 1.500 km de l'accident. Parmi ses passagers figurent des Malawites et des Zimbabwéens travaillant en Afrique du Sud. L'accident pourrait avoir été causé par la fatigue du conducteur ou par un problème mécanique, a estimé la ministre.

APS/VNA/CVN