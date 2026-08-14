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Brefs / International
Deux pétroliers émiratis attaqués durant la traversée du détroit d'Ormuz

Deux navires appartenant à la Compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi (ADNOC), des Émirats arabes unis (EAU), ont été attaqués jeudi soir 13 août alors qu'ils traversaient le détroit d'Ormuz, ont indiqué vendredi matin 14 août les autorités et les médias locaux.

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Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le ministère émirati des Affaires étrangères a condamné les attaques iraniennes, soulignant la nécessité pour l'Iran de cesser ce type d'actions. La compagnie a confirmé qu'aucun blessé n'avait été signalé et que la situation avait été maîtrisée, selon WAM, l'agence de presse officielle des EAU. Le rapport n'a pas fourni de détails supplémentaires sur les navires impliqués ni sur l'ampleur des dégâts causés par les attaques. L'ADNOC, une entreprise publique, figure parmi les plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde, et constitue le principal moteur de l'économie des Émirats arabes unis.

Xinhua/VNA/CVN

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