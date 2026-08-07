RDC/Ebola : plus de 4.000 cas confirmés, la riposte élargie

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a atteint 4.053, dont 1.850 décès, alors que les autorités sanitaires cherchent à déterminer si une éventuelle mutation du virus pourrait contribuer à l'ampleur sans précédent de l'épidémie et accélèrent les essais de vaccins et de traitements potentiels.

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Provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, l'épidémie est désormais la deuxième plus importante jamais enregistrée dans le monde et la plus grave en RDC depuis l'identification du virus dans le pays en 1976. Selon les dernières données publiées jeudi 6 août par les autorités congolaises, 4.053 cas confirmés ont été recensés, dont 1.850 décès et 793 guérisons. L'épidémie touche 53 zones de santé dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Haut-Uélé et de la Tshopo. L'Ituri, épicentre de l'épidémie, concentre 86,9% des cas confirmés. Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), Jean Kaseya, a déclaré jeudi 6 août lors d'une conférence de presse en ligne que le nombre réel de cas pourrait être supérieur aux données officiellement rapportées. "Nous pensons qu'un nombre croissant de cas échappent au système de notification", a-t-il indiqué.

Xinhua/VNA/CVN