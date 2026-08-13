L'Indonésie prévoit un visa spécifique pour les créateurs de contenu étrangers

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Happy Reza Dipayuda, chef de la sous-direction des services de visas au sein de la Direction générale de l'immigration (relevant du ministère de l'Immigration et des Services correctionnels), a indiqué que le visa C5A envisagé serait conçu pour les étrangers se rendant en Indonésie afin de produire du contenu numérique, notamment dans le cadre d'activités promotionnelles ou de collaborations avec des entreprises et des marques. Parallèlement, le visa C5 actuel, réservé aux journalistes, continuera de s'appliquer aux journalistes étrangers entrant en Indonésie pour y exercer leur métier. La proposition relative au visa C5A est actuellement examinée par le ministère indonésien des Affaires étrangères et d'autres organismes compétents avant sa mise en œuvre officielle.

VNA/CVN