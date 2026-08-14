La Norvège poursuivra son projet de limitation d'accès aux réseaux sociaux en fonction de l'âge

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Selon un communiqué de presse du gouvernement, le projet de loi ne devrait autoriser l'accès des jeunes aux réseaux sociaux qu'à partir du 1er janvier de l'année de leurs 16 ans. "Nous protégeons la vie numérique des enfants et allons instaurer une limite d'âge pour l'utilisation des réseaux sociaux", a déclaré Lene Vagslid, la ministre de l'Enfance et de la Famille, ajoutant que les avis de la Commission européenne et de l'ESA avaient été positifs et constructifs. La Norvège prévoit d'appliquer cette limite d'âge nationale dans le cadre du règlement européen sur les services numériques, qui confie aux plateformes de réseaux sociaux la responsabilité de vérifier l'âge des utilisateurs. La Norvège n'est pas membre de l'Union européenne, mais participe au marché unique européen via l'Espace économique européen.

Xinhua/VNA/CVN