Une tempête fait un mort et cinq blessés dans le Sud du Brésil

>> Plus de 100 vols annulés au Japon à l'approche de tempêtes tropicales

>> Le typhon Bavi frappe la Chine, avant d'être rétrogradé en tempête tropicale

>> Chili : une violente tempête fait trois morts et des dizaines de sinistrés

Le décès est survenu dans la commune de Montenegro, où la victime a été tuée par la chute d'un arbre. Au total, la tempête a endommagé des habitations, des bâtiments publics, des écoles et des réseaux électriques dans 114 communes. Les rafales de vent ont dépassé les 130km/h dans certaines régions. L'Institut national de météorologie a émis des alertes jaune, orange et rouge pour certaines parties du sud et du sud-est du Brésil, tandis que des vents violents sont attendus dans d'autres états, notamment ceux de Santa Catarina, du Parana, de Sao Paulo et de Rio de Janeiro.

Xinhua/VNA/CVN