États-Unis

Huit enfants blessés après qu'une voiture percute une maternelle en Californie

Huit enfants ont été blessés vendredi 7 août après qu'une voiture a percuté une salle de classe d'une école maternelle à Glendale, dans le sud de la Californie, a rapporté KABC-TV, une chaîne affiliée au réseau de télévision ABC.

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L'accident s'est produit à l'école maternelle Grandview House, située à quelque 16 km au nord du centre de Los Angeles, peu avant 14h00 heure locale (21h00 GMT), a-t-elle précisé. La chaîne, qui cite des sources policières, a ajouté que les enfants avaient été transportés dans des hôpitaux voisins pour y être soignés, puis remis à leurs familles. Les enquêteurs ont indiqué que l'accident semblait être fortuit et s'était produit alors qu'un conducteur âgé de 79 ans tentait d'effectuer un demi-tour sur le parking de l'école maternelle.

AFP/VNA/CVN