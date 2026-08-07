Yémen : Les Houthis revendiquent une attaque de drones et de missiles à grande échelle

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Dans une allocution télévisée diffusée par la chaîne Al-Massirah, contrôlée par les Houthis, le porte-parole militaire du groupe Yahya Saree a déclaré que ces attaques avaient frappé des positions militaires à Al-Ruwayk, dans la province de Marib, et à Thaniyah et Al-Abr dans la province voisine d'Hadramout, y compris des camps militaires et des rassemblements de troupes appartenant aux 1re et 3e division des forces d'urgence yéménites, un corps nouvellement formé avec l'appui de l'Arabie saoudite. Le porte-parole a affirmé que "des centaines" de soldats des forces gouvernementales avaient été tués ou blessés dans cette attaque et que des véhicules militaires, des stocks d'armes et d'autres installations avaient été détruits ou incendiés. Il a également indiqué que les bases militaires à Al-Wadiah, zone située sur la frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, avaient été prises pour cibles. Cette opération a été menée après que les Houthis ont détecté une accumulation à grande échelle de forces militaires saoudiennes qui avait atteint "leur phase finale", selon les termes du porte-parole, qui a accusé Riyad de préparer des opérations militaires terrestres à grande échelle contre les zones sous contrôle houthi. Plus tôt dans la journée, un responsable militaire a déclaré qu'au moins 35 soldats des forces gouvernementales yéménites avaient été tués, et des dizaines d'autres blessés, dans des attaques de drones contre des positions militaires à Marib et Hadramout.

Xinhua/VNA/CVN