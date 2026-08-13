La Roumanie ferme sa seule centrale nucléaire

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Des vagues de chaleur sans précédent et un manque de pluie à travers l'Europe cette année ont fait chuter le niveau du grand fleuve qui traverse le pays. "L'unité 2 de la centrale nucléaire (NPP) de Cernavoda sera arrêtée de manière contrôlée à partir de demain, dans le contexte des conditions hydrologiques actuelles", a annoncé le ministère de l'Énergie dans un communiqué. Des sources d'énergie alternatives, notamment la production éolienne, ainsi que les importations, devraient assurer l'approvisionnement en électricité, a-t-il ajouté, réitérant un appel à une "consommation responsable". Cette centrale, qui fournit habituellement un cinquième de la production totale d'électricité du pays, avait déjà arrêté fin juillet l'un de ses deux réacteurs nucléaires de 700 MW. L'autre devait également être arrêté, mais des opérations de dragage et d'autres travaux visant à diriger davantage d'eau du Danube vers la centrale ont permis de gagner du temps.

APS/VNA/CVN