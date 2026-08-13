Le volume des échanges commerciaux du Cambodge atteint 44,07 milliards de dollars

Le volume total des échanges de marchandises du Cambodge a atteint 44,07 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse de 21,3% sur un an, tandis que le pays a enregistré un déficit commercial de 2,44 milliards de dollars, selon les données publiées le 10 août par la Direction générale des douanes et accises du Cambodge (GDCE).

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Les chiffres de la GDCE indiquent que les exportations ont progressé de 21,3% pour s'établir à 20,81 milliards de dollars, alors que les importations ont augmenté de 21,4% pour atteindre 23,26 milliards de dollars, creusant ainsi le déficit commercial par rapport aux 1,99 milliard de dollars enregistrés un an plus tôt. Les échanges avec la Chine, premier partenaire commercial du Cambodge en valeur, ont augmenté de 23,9% pour atteindre 13,63 milliards de dollars. Les États-Unis sont demeurés la principale source d'excédent commercial pour le Cambodge, les échanges bilatéraux ayant bondi de 32,2% pour atteindre 9,42 milliards de dollars. Les échanges avec le Vietnam ont progressé de 8,2% pour atteindre 5,35 milliards de dollars. Les exportations cambodgiennes vers le Vietnam ont augmenté de 12,4% pour s'élever à 2,73 milliards de dollars, tandis que les importations ont crû de 4,2% pour atteindre 2,62 milliards de dollars.

VNA/CVN