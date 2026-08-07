L'Italie place toutes ses grandes villes en alerte canicule maximale

L'Italie a placé jeudi 6 août l'ensemble des 27 grandes villes suivies par le ministère de la Santé sous alerte rouge, le niveau d'alerte le plus élevé en cas de canicule, pour la première fois depuis la mise en place du système national d'alerte canicule, alors que la quatrième vague de chaleur de l'année continue de sévir, selon l'agence de presse italienne ANSA.

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Les dernières alertes rouges ont été étendues aux villes méridionales de Messine et de Reggio de Calabre, portant à 27 le nombre total de villes soumises au niveau d'alerte maximal. Selon les prévisionnistes météo, la vague actuelle de chaleur devrait se poursuivre pendant au moins dix jours supplémentaires, avec des températures pouvant atteindre environ 40 degrés Celsius dans certaines régions. L'alerte rouge de niveau 3 émise par le ministère de la Santé signale une situation d'urgence liée à une vague de chaleur, caractérisée par des températures élevées prolongées qui présentent des risques pour la santé non seulement des groupes vulnérables, mais aussi des personnes en bonne santé. Selon les prévisions, la ville de Bolzano (Nord) devait voir son niveau d'alerte passer à "orange" vendredi 7 août, tandis que les autres villes devraient rester en alerte rouge.

Xinhua/VNA/CVN