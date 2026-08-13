Le Hamas annonce sa participation aux élections législatives palestiniennes de novembre

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''Nous travaillons avec de nombreuses factions palestiniennes en vue de former un bloc électoral représentant un large éventail de la population palestinienne'', a déclaré Hossam Badran, responsable du Bureau des relations nationales du Hamas et membre de son Bureau politique, lors d'un entretien avec la chaîne de télévision locale Al-Aqsa. Il a affirmé que le Hamas s'opposerait à toute ''refonte du système politique national'' qui marginaliserait le groupe. Le président palestinien Mahmoud Abbas a promulgué le 9 juillet un décret présidentiel fixant au 28 novembre la date des élections législatives. Celles-ci permettront d'élire les membres du Conseil législatif palestinien, l'organe législatif monocaméral de l'Autorité palestinienne.

Xinhua/VNA/CVN