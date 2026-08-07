Le Chili et le Venezuela rétablissent leurs relations consulaires

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Le chef de la diplomatie chilien Francisco Perez Mackenna a déclaré que la reprise de ces relations permettra "d'assurer la protection et les services aux citoyens des deux pays". Il s'est félicité du "début d'une nouvelle étape, grâce à un dialogue constructif", visant à faire avancer les questions d'intérêt commun pour le bien-être des deux peuples et de la région. Dans un communiqué, le ministère chilien des Affaires étrangères a indiqué que le rétablissement des relations consulaires s'inscrit dans un processus visant à normaliser les relations bilatérales. Le Chili avait publié le 30 juillet une feuille de route visant à réactiver les relations consulaires avec le Venezuela, suspendues en 2024 en raison de tensions diplomatiques.

Xinhua/VNA/CVN