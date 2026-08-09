Japon : un glissement de terrain à Nagano laisse environ 390 personnes isolées

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Selon Kyodo News, le glissement de terrain a coupé la seule route d'accès à la station thermale de Nakabusa Onsen, située dans la ville d'Azumino, des terres et des débris rendant la voie impraticable. Plusieurs hébergements se trouvent dans cette zone thermale touchée, qui constitue également un point de départ de randonnée prisé. Les personnes bloquées comptent des clients d'hôtel ainsi que des randonneurs logeant dans un refuge de montagne, a indiqué le reportage, citant la police. Aucun blessé n'a été signalé à ce stade. On ignore pour l'instant à quelle date la route sera rouverte, et des responsables préfectoraux se sont rendus sur place pour poursuivre l'évaluation de la situation.

Xinhua/VNA/CVN