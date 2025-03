Le delta du Mékong met en avant son tourisme lors d'une conférence à Pékin

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni des représentants des localités du delta du Mékong, de l'ambassade du Vietnam en Chine, ainsi que de plusieurs entreprises touristiques vietnamiennes et chinoises.

S'exprimant lors de la conférence, le président de l'Association du tourisme du delta du Mékong, Trân Viêt Phuong, a déclaré que la région, d'une superficie totale de plus de 40.000 km² et comptant plus de 17,6 millions d'habitants, abritait divers groupes ethniques, notamment les Kinh, les Hoa, les Khmers et les Cham.

Compte tenu de ses caractéristiques géographiques et culturelles, le delta du Mékong se concentre principalement sur le tourisme fluvial expérientiel, l’écotourisme, l'exploration du patrimoine culturel et le tourisme balnéaire et insulaire.

Selon Trân Viêt Phuong, la Chine est l'un des marchés touristiques internationaux les plus importants pour le Vietnam, en particulier pour le delta du Mékong. En 2024, le Vietnam a attiré plus de 3,7 millions de touristes chinois, soit 21,26% du nombre total de visiteurs étrangers au Vietnam.

Dans le cadre de sa stratégie marketing, le delta du Mékong considère la Chine comme l'un des marchés prioritaires pour ses activités promotionnelles, a-t-il souligné.

Un représentant de la compagnie Beijing Cosmos Travel International (BCTI) a souligné que la conférence constituait une occasion précieuse pour les deux parties d'échanger et d'explorer le potentiel de coopération touristique bilatérale.

Il a ajouté que le Vietnam était toujours une destination prisée des touristes chinois, non seulement en raison de la beauté de ses paysages naturels, mais aussi de sa proximité culturelle, culinaire et historique. Le delta du Mékong, en particulier, est une région riche en identité, offrant des expériences fluviales uniques.

Les touristes chinois apprécient particulièrement la découverte de la culture locale, comme les marchés flottants, les vergers, les zones écotouristiques et les festivals traditionnels, ainsi que la participation à des activités de découverte des communautés locales, a-t-il précisé.

Lors de la conférence, les entreprises touristiques vietnamiennes et chinoises ont signé plusieurs protocoles d'accord.

VNA/CVN