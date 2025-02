Le PM appelle à agir face à l'intrusion saline dans le delta du Mékong et à Hô Chi Minh-Ville

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 17 février, une dépêche officielle appelant les ministères et les localités concernées à prendre des mesures proactives pour faire face à l'intrusion saline qui atteint des niveaux critiques dans le delta du Mékong et à Hô Chi Minh-Ville.

>> Pour que le delta du Mékong s'adapte à l'intrusion saline

>> L’intrusion saline s’accentuera en mars dans le delta du Mékong

>> Le delta du Mékong s'adapte à la sécheresse et à l'intrusion saline

Photo : VNA/CVN

Selon la dépêche, citant le Centre national de prévision hydrométéorologique, l'intrusion saline dans ces régions a fortement progressé au cours de la récente marée haute. Les prévisions indiquent qu'entre février et avril, ce phénomène continuera de s'intensifier, dépassant la moyenne pluriannuelle, bien qu'il demeure inférieur aux niveaux enregistrés en 2016 et 2020, et légèrement en deçà de ceux de 2024.

Lors des pics d'intrusion saline, des pénuries d'eau douce pourraient survenir dans certaines zones, en particulier dans les régions côtières, où la salinité s'infiltre profondément dans les embouchures des rivières. Cette situation risque d'affecter les moyens de subsistance, la production et les activités commerciales locales.

Face à cette menace, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné aux ministres de l'Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la Construction, ainsi qu'aux présidents des comités populaires des provinces et villes relevant de l'autorité centrale dans le delta du Mékong et à Hô Chi Minh-Ville, de renforcer la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle contre la sécheresse, la pénurie d'eau et l'intrusion saline.

Par ailleurs, le ministre de l'Information et des Communications, ainsi que les dirigeants de la Télévision vietnamienne, de La Voix du Vietnam et de l'Agence Vietnamienne d’Information, ont été chargés de fournir des mises à jour précises et en temps opportun, notamment en ce qui concerne les directives et mesures prises par les autorités compétentes.

Le Premier ministre a également confié au vice-Premier ministre Trân Hông Hà la mission de superviser directement l’application des mesures par les ministères, les secteurs et les localités concernés.

VNA/CVN