Tourisme dans le delta du Mékong : orientations de développement

En tant que l'une des principales destinations touristiques du Vietnam, le delta du Mékong, avec son climat, son écosystème, ses paysages et sa culture uniques, offre une multitude de produits touristiques axés sur la découverte et l’expérience.

Le plan de développement du tourisme pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2045, approuvé par le Premier ministre, positionne le delta du Mékong comme l'une des principales régions touristiques du pays.

Ainsi, le tourisme dans cette région se concentre sur le développement de produits tirant parti des atouts du système fluvial, des paysages naturels, des ressources maritimes et insulaires, ainsi que des sites historiques et culturels. La richesse des traditions locales constitue également un levier essentiel pour l’essor touristique.

Lê Thanh Phong, vice-président de l'Association du tourisme du delta du Mékong, a déclaré qu'en 2024, la région avait accueilli plus de 52 millions de visiteurs, générant un chiffre d’affaires de plus de 62 000 milliards de dôngs. Pour capitaliser sur ces résultats, en 2025, les provinces de la région s’attachent à innover et à améliorer la qualité des produits touristiques.

Ces efforts portent notamment sur le tourisme écologique, le tourisme rural et agricole, le tourisme fluvial, ainsi que les séjours balnéaires et les événements culturels et touristiques. L’ensemble des produits touristiques de la région s’oriente vers un développement durable, respectueux de l’environnement et résilient face au changement climatique, renforçant ainsi leur attractivité et leur singularité.

Cân Tho, un centre touristique dynamique

Située au cœur du delta du Mékong, la ville de Cân Tho bénéficie d'une position géographique stratégique reliant Hô Chi Minh-Ville aux autres provinces de la région par voie terrestre, fluviale et aérienne.

Selon Nguyên Minh Tuân, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Cân Tho, la ville met l’accent sur le développement de produits touristiques distinctifs tels que le tourisme écologique en milieu urbain fluvial, le tourisme d’affaires (MICE), les visites culturelles des sites historiques et le tourisme communautaire.

La ville accorde également une priorité à l’investissement dans des formes de tourisme emblématiques, comme les excursions sur les canaux et la découverte des marchés flottants. En parallèle, Cân Tho s’attache à restaurer et valoriser les monuments historiques, à préserver les traditions culturelles et artisanales locales, et à promouvoir le patrimoine immatériel pour enrichir l’expérience des visiteurs.

Đồng Tháp, une destination prisée pour le tourisme rural et écologique

La province de Đồng Tháp, connue pour sa production agricole, est réputée pour ses fleurs, ses fruits et ses produits aquatiques. Ses habitants sont reconnus pour leur travail acharné, leur créativité et leur hospitalité. Avec ses nombreux sites historiques et ses villages artisanaux, la province dispose d'atouts considérables pour développer le tourisme communautaire, rural et agricole.

Huỳnh Thị Hoài Thu, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Đồng Tháp, a indiqué que la province continue d’innover en proposant divers services touristiques liés à 65 sites de visite, incluant l’agrotourisme et la découverte des villages artisanaux. En 2025, Đồng Tháp vise à attirer 5 millions de visiteurs et à générer un chiffre d’affaires touristique de 2 100 milliards de dôngs. Parmi les expériences phares figurent l’exploration de la saison des crues au Parc national de Tràm Chim, l’immersion dans la vie d’un agriculteur à Xẻo Quít, la découverte des métiers artisanaux à Sa Đéc, les promenades dans les vergers luxuriants, notamment à Lai Vung (mandarines roses), Cao Lãnh (mangues) et Châu Thành (longanes).

Long An tournée vers le tourisme fluvial et de bien-être

En tant que province située aux portes du delta du Mékong, Long An a accueilli plus de 2 millions de visiteurs en 2024. En 2025, la province met l’accent sur le développement de produits touristiques adaptés à ses atouts locaux, notamment le tourisme écologique combiné aux séjours bien-être et de détente, le tourisme sportif, en particulier le golf, le tourisme rural et la découverte des paysages lors de la saison des crues.

Huynh Van Son, vice-président du Comité populaire de Long An, a déclaré que la province cherche à attirer davantage d’investissements dans le développement du tourisme fluvial. L’objectif est d’exploiter les paysages naturels et les sites historiques situés le long des bassins des fleuves Vàm Cỏ Đông et Vàm Cỏ Tây. Grâce à ces initiatives, Long An souhaite offrir aux visiteurs une expérience immersive, mettant en valeur son riche patrimoine culturel et son dynamisme croissant.

