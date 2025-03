La BM soutient le projet de riziculture à faibles émissions dans le delta du Mékong

Dans l'après-midi du 19 mars, une délégation de la Banque mondiale (BM), dirigée par Shobha Shetty, directrice mondiale de l'agriculture et de l'alimentation, a visité une zone de production de riz de haute qualité et à faibles émissions, appliquant la mécanisation et la production agricole circulaire, à la coopérative New Green Farm, située dans l’arrondissement de Thôt Nôt, à Cân Tho, dans le delta du Mékong.

La coopérative New Green Farm compte actuellement plus de 100 ménages participant à la production de riz, sur une superficie cultivée de 148 hectares. Elle participe au Projet de développement durable de la riziculture de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong, visant un million d’hectares d’ici 2030. Ce projet a permis la réalisation de trois récoltes.

Selon Dông Van Canh, directeur de la coopérative New Green Farm, l'application du processus de production suivant la technique "1 obligation, 5 réductions" combinée à l'utilisation d'engrais organiques à base de paille permet aux agriculteurs de réduire de 40% le volume d'engrais azotés chimiques utilisés. Cette pratique entraîne également une diminution des coûts d'investissement de près de 1,7 million de dôngs par hectare et par culture, tout en augmentant les bénéfices de 3,5 millions de dôngs par hectare et par récolte.

De plus, New Green Farm est la première coopérative de Cân Tho à adopter l'agriculture circulaire. La paille collectée lors de la production de riz est utilisée par les membres de la coopérative pour cultiver des champignons de paille et fabriquer de l'engrais organique.

"Le modèle économique circulaire utilise tous les sous-produits, permettant aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus grâce à la vente de paille, de champignons de paille et d'engrais organiques", a expliqué Dông Van Canh.

Selon Shobha Shetty, cette visite sur le terrain lui a permis de mieux comprendre le processus de culture du riz visant à réduire les émissions.

Le projet de riziculture d’un million d’hectares est en cours de mise en œuvre et bénéficie d'une grande attention et du soutien des dirigeants de la Banque mondiale. Ce projet ambitieux vise à transformer le delta du Mékong en une région de production de riz de haute qualité et à faibles émissions de carbone. Il s'inscrit dans le cadre des efforts du pays pour développer une agriculture durable et résiliente face aux changements climatiques.

"Le Vietnam est un pionnier de la riziculture à faibles émissions. La Banque mondiale s'engage à continuer de mobiliser une aide non remboursable pour soutenir le projet de riziculture d'un million d'hectares", a affirmé Shobha Shetty.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Trân Thành Nam, le projet de riziculture d'un million d'hectares contribue à améliorer la vie des agriculteurs. De nombreux agriculteurs de différentes régions sont enthousiastes à l'idée de participer à ce projet.

Pour soutenir la mise en œuvre du projet, la Banque mondiale aide le Vietnam à accéder au Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) et à préparer un projet visant à soutenir les infrastructures et les techniques de production de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong grâce à des prêts de la Banque mondiale.

Pour accélérer la signature de l'accord avec le TCAF et préparer la proposition de projet, la Banque mondiale a travaillé avec le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement ainsi qu’avec les provinces et villes participant au projet de riziculture d'un million d’hectares, entre le 17 et le 25 mars. La visite sur le terrain a eu lieu à Can Tho et dans la province de Tra Vinh.

