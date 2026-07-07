Le Canada choisit le groupe allemand TKMS pour construire sa nouvelle flotte de sous-marins

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"Je suis ravi d'annoncer que le Canada a choisi TKMS comme le fournisseur privilégié" de ces douze sous-marins, par rapport à son concurrent sud-coréen Hanwha Ocean qui avait été choisi l'an dernier comme autre finaliste, a déclaré M. Carney depuis Halifax (Est). Ottawa et TKMS vont donc "désormais ouvrir des négociations pour finaliser les contrats" d'ici fin 2027, a ajouté M. Carney en précisant que les quatre premiers sous-marins seraient livrés en 2034. Si ces négociations échouaient, ce qui est improbable selon M. Carney, le Canada pourrait toujours choisir l'offre d'Hanwha. Ce contrat est destiné à remplacer la flotte vieillissante de sous-marins canadiens. Un seul est actuellement opérationnel, a souligné M. Carney. Le Premier ministre canadien a refusé de donner un montant précis pour ce contrat, estimé à plusieurs milliards de dollars canadiens. Mais il a assuré qu'il s'agissait "du plus gros contrat" de matériel militaire jamais effectué par le Canada et qu'il permettrait d'injecter plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissements dans l'économie du pays.

AFP/VNA/CVN