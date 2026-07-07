Syrie : deux explosions près de l'hôtel de Damas où Macron a passé la nuit

Deux explosions se sont produites mardi matin 7 juillet à proximité de l'hôtel où le président français Emmanuel Macron a passé la nuit, dans le centre de Damas, a indiqué une source de sécurité syrienne.

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L'une des bombes était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel Four Seasons, a précisé cette source. Le chef de l'État français avait déjà quitté l'établissement pour se rendre au palais présidentiel, où il tient actuellement un entretien avec le président syrien Ahmad al-Chareh, selon une équipe de l'AFP sur place.

AFP/VNA/CVN