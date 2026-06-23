Qatar : 13 morts et 66 blessés dans l'explosion d'une usine à gaz

>> Total prend une participation de 30% dans le champ d'Al-Shaheen
>> Qatar Energy et Chevron s'associent dans une usine pétrochimique à 6 mds USD
>> Le pétrole bondit après les attaques d'infrastructures énergétiques
|Explosion à l'installation d'approvisionnement en gaz de Barzan, dans la ville industrielle de Ras Laffan.
|Photo : MNA/VNA/CVN
S'exprimant lors d'une conférence de presse à Doha, le ministre a précisé que les morts étaient des ressortissants indiens et pakistanais, ajoutant que l'explosion était accidentelle et non le résultat d'un sabotage ou d'une action hostile.
Selon M. al-Kaabi, l'incendie a été rapidement maîtrisé et complètement éteint.
L'usine à gaz de Barzan était fermée depuis décembre 2025 en raison de besoins urgents de maintenance et n'avait été redémarrée que deux jours avant l'incident, a par ailleurs indiqué le ministre.
Les enquêtes sur la cause de l'explosion se poursuivent.
Xinhua/VNA/CVN