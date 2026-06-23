Qatar : 13 morts et 66 blessés dans l'explosion d'une usine à gaz

Au moins 13 personnes ont été tuées et 66 autres blessées dimanche 21 juin dans une explosion qui a touché l'installation d'approvisionnement en gaz de Barzan, dans la ville industrielle de Ras Laffan, un pôle industriel situé au nord de la capitale qatarienne Doha, a annoncé lundi 22 juin Saad al-Kaabi, ministre de l'Énergie.

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Photo : MNA/VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Doha, le ministre a précisé que les morts étaient des ressortissants indiens et pakistanais, ajoutant que l'explosion était accidentelle et non le résultat d'un sabotage ou d'une action hostile.

Selon M. al-Kaabi, l'incendie a été rapidement maîtrisé et complètement éteint.

L'usine à gaz de Barzan était fermée depuis décembre 2025 en raison de besoins urgents de maintenance et n'avait été redémarrée que deux jours avant l'incident, a par ailleurs indiqué le ministre.

Les enquêtes sur la cause de l'explosion se poursuivent.

Xinhua/VNA/CVN