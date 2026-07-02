Le Qatar affirme que des progrès ont été réalisés lors des pourparlers indirects États-Unis - Iran

Les médiateurs qataris et pakistanais ont conclu mercredi 1 er juillet à Doha des réunions séparées avec les négociateurs américains et iraniens, au cours desquelles des progrès positifs ont été réalisés sur des questions liées au protocole d'accord d'Islamabad, a déclaré en fin de journée le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des Affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi, a annoncé mercredi 1er juillet l'achèvement des pourparlers organisés au Qatar sur la mise en œuvre du protocole d'accord de paix conclu entre l'Iran et les États-Unis.

À la tête d'une délégation composée de représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Banque centrale et du ministère de l'Agriculture, M. Gharibabadi a indiqué que la délégation iranienne s'était entretenue dans la matinée avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdulrahmane ben Jassim Al Thani, avant de participer à deux réunions avec les délégations qatarie et pakistanaise, selon l'agence de presse officielle IRNA.

''La première réunion du groupe de supervision de la mise en œuvre du protocole d'accord a également eu lieu avec la participation de hauts négociateurs des trois pays'', a-t-il précisé.

Lors des discussions, la délégation iranienne a mis en avant et examiné les violations par les États-Unis de leurs obligations au titre du paragraphe 1 du protocole d'accord relatif à la fin de la guerre au Liban. Elle a également évoqué les informations faisant état d'un renforcement des équipements et des forces militaires américaines dans la région de l'Asie occidentale, ainsi que les propos ''menaçants et interventionnistes'' tenus par des responsables américains, selon IRNA.

La délégation iranienne a souligné que les obligations des différentes parties dans le cadre du protocole d'accord formaient un ensemble indissociable, et ne pouvaient être considérées isolément. Il a été décidé qu'un canal de communication d'urgence réservé au groupe de surveillance serait mis en place d'ici jeudi 1er juillet, et que toute violation du protocole d'accord serait signalée et examinée et ferait l'objet d'une décision de manière officielle et documentée, selon M. Gharibabadi.

Lors des rencontres avec les responsables qataris, et notamment avec les représentants de la banque centrale, certaines questions relatives à l'utilisation d'une partie des avoirs iraniens gelés - d'une valeur de 6 milliards de dollars américains - ont été abordées, a-t-il ajouté. Il a été décidé que les biens nécessaires seraient achetés et livrés à l'Iran en fonction de ses besoins, a-t-il indiqué.

M. Gharibabadi a souligné qu'aucune rencontre directe n'avait eu lieu entre les délégations iranienne et américaine à Doha.

Xinhua/VNA/CVN